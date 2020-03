Minecraft: comment faire une potion de faiblesse

Minecraft peut avoir commencé comme un jeu de bac à sable relativement simple lors de sa première sortie en 2009, mais maintenant le jeu continue d’évoluer, y compris maintenant des systèmes plus compliqués comme le brassage de potions, les circuits Redstone et l’équipement enchanteur. Minecraft n’a jamais vraiment donné aux joueurs des instructions ou un objectif qu’ils doivent atteindre, mais parfois, les joueurs ne veulent pas lire une série de pages en ligne pour apprendre à faire quelque chose.

La préparation de potions n’est pas un système aussi compliqué qu’il y paraît, mais le jeu lui-même ne va pas montrer aux joueurs comment le faire. Une fois qu’un joueur a appris le processus de fabrication d’une seule potion, il suffit d’expérimenter avec d’autres ingrédients pour déterminer ce qui se traduit par la création des autres potions. Dans cet esprit, ce guide s’attachera à montrer aux joueurs comment créer une potion de faiblesse. Une potion de faiblesse donnera au buveur l’effet de faiblesse et réduira ses dégâts d’attaque.

Comment faire une potion de faiblesse dans Minecraft

Afin de faire des potions, le joueur devra fabriquer un support de brassage et des bouteilles en verre. Les matériaux nécessaires pour faire un stand de brassage et de nombreux ingrédients dans la fabrication de potions proviennent du Nether. Un support de brassage nécessite une seule tige Blaze centrée au-dessus d’une rangée de pavés et trois bouteilles en verre peuvent être fabriquées en utilisant trois verres en forme de “V”. Assurez-vous d’obtenir des tiges de Blaze supplémentaires pour les transformer en poudre Blaze plus tard, elles seront utilisées pour alimenter le support de brassage.

Pour faire une potion de faiblesse, le joueur aura besoin d’une bouteille d’eau et d’un œil d’araignée fermenté. Une bouteille d’eau est fabriquée en remplissant une bouteille en verre vide avec de l’eau comme on le ferait avec un seau. Le Fermented Spider Eye est beaucoup plus compliqué. Pour fabriquer un œil d’araignée fermenté, le joueur aura besoin de chacun des éléments suivants: champignon brun, sucre et œil d’araignée. Placez le champignon brun dans le coin supérieur gauche du menu d’artisanat. Placez ensuite le sucre à sa droite. Enfin, placez l’œil d’araignée directement sous le sucre. Le joueur devrait maintenant être capable de fabriquer l’oeil d’araignée fermenté.

Une fois que le joueur a prêt sa bouteille d’eau et son oeil d’araignée fermenté, il devra ouvrir le menu Stand de brassage et placer Blaze Powder dans le contour Blaze Powder désigné sur la gauche. Le joueur placera alors un nombre de bouteilles d’eau égal au nombre de potions de faiblesse souhaitées dans les trois emplacements inférieurs. La dernière étape pour créer la Potion de faiblesse est de placer l’oeil d’araignée fermenté dans la boîte au-dessus des bouteilles d’eau et d’attendre qu’ils infusent. Le résultat final devrait être une potion de faiblesse qui dure une minute et trente secondes.

Si un joueur souhaite augmenter la durée de sa Potion de faiblesse, répétez ces étapes avec Redstone à la place de l’Araignée fermentée et la Potion de faiblesse à la place des bouteilles d’eau. Si un joueur souhaite créer une Potion Splash de faiblesse, répétez ces étapes avec Gun Powder à la place de Fermented Spider Eye et la Potion de faiblesse à la place des bouteilles d’eau.

Minecraft est disponible sur PC, Nintendo Switch, Xbox One et Playstation 4.

