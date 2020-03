Minecraft héberge maintenant une bibliothèque sans censure grâce à Reporters sans frontières

Reporters sans frontières a trouvé un nouveau moyen de préserver la liberté d’expression en hébergeant des articles censurés sur un site ouvert Minecraft serveur. L’organisation non gouvernementale a été fondée en 1985 pour protéger le journalisme indépendant et défendre les travailleurs des médias. Elle détient actuellement le statut de plus grande ONG mondiale avec un tel objectif.

Si Minecraft pouvait être défini par un seul mot, ce mot serait liberté. Le jeu offre aux joueurs la liberté de construire presque tout ce qu’ils peuvent imaginer, et depuis sa sortie, les gens font exactement cela. Presque partout où vous tournez sur Internet, vous pouvez trouver des galeries remplies de superbes créations Minecraft impressionnantes. Il peut s’agir de recréations fidèles de décors de fiction célèbres et de monuments du monde réel, d’œuvres fantastiques et originales qui témoignent de l’imagination de leurs créateurs, ou même de tout le pays du Danemark, qui a été construit à l’échelle 1: 1 par les Danois. Agence des géodonnées. Avec les quantités légendaires de liberté créative offertes par le jeu, il n’est pas surprenant qu’il ait attiré l’attention des ONG qui espèrent l’utiliser comme moyen de diffuser leur message.

Connexes: Fortnite, Minecraft parmi les meilleures plates-formes utilisées par les prédateurs pour se nourrir des enfants

Reporters sans frontières est la dernière ONG à le faire, qui utilise Minecraft comme ce qu’ils appellent dans son article de blog (via GamesIndustry.biz) une “porte dérobée”; un moyen d’héberger des articles censurés dans leur pays d’origine et de les rendre accessibles aux joueurs du monde entier. Ils ont créé un serveur appelé la bibliothèque non censurée, qui héberge de nombreux articles censurés de cinq pays où la liberté de la presse est à des niveaux extrêmement bas. Les articles sont copiés dans des livres du jeu qui peuvent être lus mais non modifiés par tout joueur qui accède au serveur. Cela permet à ces histoires précédemment réprimées de faire leur chemin vers les lecteurs du monde entier sans aucun risque que leurs messages soient altérés ou censurés de quelque manière que ce soit.

À la manière de Minecraft, ces articles sont hébergés dans un immense et grand bâtiment qui, selon Reporters sans frontières, se compose de plus de 12,5 millions de blocs. La structure a été réalisée par 24 joueurs du monde entier pendant trois mois et arbore un dôme de 300 mètres de large. Reporters sans frontières l’a fait avec l’aide de BlockWorks, un célèbre studio de design Minecraft qui a travaillé avec des institutions comme le Museum of London et Microsoft. La bibliothèque est construite dans un style architectural néoclassique car, comme le déclare Reporters sans frontières, “il s’agit d’un style architectural souvent utilisé pour représenter la culture et le savoir”.

La bibliothèque non censurée est une utilisation fascinante et à impact mondial d’un logiciel qui détient actuellement le titre du jeu vidéo le plus vendu de tous les temps. Des voix indépendantes et non censurées comme celles présentées sur ce serveur sont primordiales dans des paysages politiquement turbulents comme ceux que l’on voit dans le monde aujourd’hui. Tel est le message que Reporters sans frontières a toujours soutenu et leur utilisation des Minecraft transmettre ce message prouve que les jeux vidéo peuvent avoir un impact positif sur le monde.

Suivant: Minecraft: Trucs et astuces pour prendre la photo parfaite

Source: Reporters sans frontières (via GamesIndustry.biz)