Minions: The Rise of Gru Trailer présente de nouveaux méchants méprisables pour moi

Illumination a publié une bande-annonce de la suite de sa pré-série dérivée Despicable Me Minions, Minions: la montée de Gru. Aussi aimé que Gru, le père devenu super-vilain de Steve Carell, il n’est pas à la hauteur de la popularité de ses acolytes jaunes Minion des films Despicable Me. Sorti en 2015, le premier spin-off de Minions a exploré les origines des personnages et est devenu le cinquième film d’animation le plus rentable de tous les temps, avec plus de 1,1 milliard de dollars au box-office. Après cela, il n’est pas surprenant que Illumation retourne bien aux Minions pour en savoir plus.

Réalisé par le vétéran de l’Illumination Kyle Balda (avec Brad Ableson et Jonathan del Val en co-direction), The Rise of Gru suit les mésaventures des Minions alors qu’ils s’associent avec un adolescent Gru, qu’ils ont rencontré vers la fin de leur premier spin-off. Le studio a débuté sa commercialisation du film le week-end dernier avec un spot du Super Bowl, taquinant l’arrivée d’un avant-première complète aujourd’hui. Heureusement, pour ceux qui ont besoin d’une autre dose de folie des Minions, ils ont depuis tenu leur promesse.

Connexes: Regardez chaque film et télé du Super Bowl 2020

La bande-annonce de The Minions: The Rise of Gru est maintenant en ligne, avant sa première dans les salles au cours des prochaines semaines. Vous pouvez le vérifier dans l’espace ci-dessous.

Développement…

Source: Illumination