Miracle in Cell No. 7 est-il basé sur une histoire vraie? Le film Netflix a un public en larmes! – HITC

Il fait le tour de Netflix au moment où nous parlons, mais Miracle in Cell No. 7 est-il basé sur une histoire vraie?

Quel film vous a le plus fait pleurer?

Il y a tellement de larmoyeurs incroyables auxquels nous pouvons penser, comme la liste de Schindler, Requiem for a Dream, Titanic, Dancer in the Dark, Grave of the Fireflies et Lilya 4 – qui viennent à l’esprit comme les plus efficaces.

Pour le moment, certains chercheront à remonter le moral dans la mesure du possible, et le divertissement est probablement le meilleur moyen de maintenir une bonne humeur. Qu’il s’agisse de comédie ou de tragédie, l’auto-isolement n’empêchera pas les cinéphiles d’élargir leurs horizons et de découvrir les titres les plus populaires du moment.

Les cinémas ayant temporairement fermé leurs portes, les services de streaming sont ceux qui nous satisfont. Netflix a récemment captivé le public avec la série documentaire Tiger King, mais dans le domaine du cinéma, tous les yeux sont fermement fixés sur Miracle dans la cellule n ° 7.

Initialement sorti en 2019, ce joyau turc a atteint une masse de nouveaux publics grâce à Netflix, mais ils ont une question plutôt pressante à ce sujet…

Miracle in Cell No. 7 est-il basé sur une histoire vraie?

Non, Miracle in Cell No. 7 n’est pas basé sur une histoire vraie. Cependant, c’est un remake!

La version originale [see trailer below] est sorti en 2013 et est une comédie dramatique sud-coréenne réalisée par Lee Hwan-kyung (Champ, Lump Sugar).

Il a remporté un certain nombre de distinctions et, en fait, le récit turc de Mehmet Ada Öztekin n’est pas le seul remake.

Miracle in Cell n ° 7 a été transformé en film Kannada en 2017 et a été nommé Pushpaka Vimana. Il a également été adapté aux Philippines puis en Indonésie en 2020.

Il est donc clair que cette histoire a profondément touché le public du monde entier! Maintenant, il est clair que les audiences de Netflix comprennent parfaitement pourquoi …

Si vous étiez fan, ne manquez pas de consulter les travaux précédents de Mehmet, qui incluent Kaybedenler Kulübü Yolda et Martilarin Efendisi. Vous pouvez le retrouver sur IMDb ici.

Le public parle de Miracle dans la cellule n ° 7 sur Twitter

Le film est actuellement en vogue sur UK Netflix et les téléspectateurs ne peuvent s’empêcher de se diriger vers Twitter et de donner leur avis; certains avant même que les crédits aient roulé!

Découvrez une sélection de tweets:

