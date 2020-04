Mis au repos: l’origine et les pouvoirs de Chromeskull expliqués

2009 Mises au repos et sa suite de 2011 présente le slasher de haute technologie connu sous le nom de Chromeskull, un maniaque ayant les ressources nécessaires pour mener à bien des crimes complexes. Dans le sous-genre d’horreur bondé, il existe de nombreuses origines et motivations parmi lesquelles choisir. Parfois, devenir un slasher est stimulé par le besoin de vengeance, comme avec Jason Voorhees du vendredi 13 ou A Nightmare sur Freddy Krueger d’Elm Street. D’autres fois, les slashers ne sont qu’une force de la nature, comme avec Michael Myers d’Halloween.

Dans le cas de Chromeskull de Laid to Rest, il ne s’agit pas de vengeance, d’instinct naturel ou de toute autre chose de cette nature. Au lieu de cela, Chromeskull aime juste tuer des gens, et il se trouve qu’il a les compétences et les dons financiers pour le faire en toute impunité. Chromeskull est presque sa propre version du Elite Hunting Club d’Hostel, mais en mouvement, et bien plus encore. Les chances de survivre à une rencontre avec lui sont pour le moins minces.

Chromeskull a jusqu’à présent fait des victimes dans deux films Laid to Rest, dont un tiers en préparation, selon le créateur / réalisateur de franchise Robert Hall. C’est un personnage assez mystérieux, mais voici ce que nous savons de lui.

Comme on pourrait l’imaginer à propos d’un homme qui porte un masque tout le temps, on ne sait pas grand-chose sur le Chromeskull de Laid to Rest. Son vrai nom semble être Jesse Cromeans, il est censé être marié à une femme ignorant sa double vie, et il semble être de Jacksonville, en Floride, mais au-delà, il est une ardoise vierge. Ce n’est pas vraiment clair si tout cela est vrai, car Chromeskull aime jouer à des jeux d’esprit avec ses victimes. Ce qui est révélé dans Laid to Rest 2, c’est qu’il dirige une sorte d’organisation meurtrière, et il dispose de vastes ressources, au point qu’il ne semble pas avoir peur de revendiquer ouvertement des victimes, y compris des policiers.

Le passe-temps préféré de Chromeskull, en dehors du meurtre lui-même, enregistre ses crimes via une caméra montée sur l’épaule, et ses armes de choix sont une paire de couteaux de chasse tranchants comme des rasoirs. Chromeskull, bien qu’apparemment un être humain, est extrêmement solide, et aussi très résistant aux dommages, survivant à ce qui semble être une attaque mortelle à la fin du premier Mises au repos, et aussi survivre à avoir été abattu plusieurs fois par la police à la fin de Laid to Rest 2. Si Laid to Rest 3 se produit effectivement, on se demande si plus d’informations sur Chromeskull seront finalement révélées. Il serait peut-être préférable que cela ne se produise pas, de peur qu’il ne perde sa mystique.

