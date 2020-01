Mises à jour de Salt 2: pourquoi la suite d’Angelina Jolie ne s’est jamais produite

L’original était un véhicule à succès pour Angelina Jolie, mais pourquoi Sel 2 ne se matérialise pas? Angelina Jolie était un visage régulier dans le genre d’action au milieu des années 2000, qui comprend sa duologie Tomb Raider et son adaptation comique Wanted. Tom Cruise était à l’origine attaché à Salt, qui traitait avec un agent de la CIA nommé Edwin Salt en fuite alors qu’il était accusé d’être un grain de beauté russe. Cruise a été attaché pendant plus d’un an avant de partir car il pensait que le personnage était un peu trop proche de Ethan Hunt de Mission: Impossible.

Le script de Salt a finalement été réécrit pour Angelina Jolie, le personnage étant renommé Evelyn. Salt était un véhicule pour montrer l’action et les côtelettes de Jolie, et même si le film lui-même souffrait d’une intrigue assez générique, sa performance et quelques bons décors valaient la peine d’être regardés. Le film a rapporté près de 300 millions de dollars et était sur le point de devenir une nouvelle franchise, mais près d’une décennie après sa sortie, il est clair que cela ne se produira probablement pas.

Voici pourquoi Salt 2 ne s’est jamais matérialisé et l’avenir potentiel de la franchise.

Après avoir empêché une guerre nucléaire – longue histoire – Salt échappe à la garde de la CIA après avoir juré de traquer tous les agents dormants russes restants. Il y a aussi une suggestion que le nouveau président pourrait être un grain de beauté russe, qui a créé Salt 2 en tant qu’Evelyn devenant une sorte de justicier abattant les agents de la KA au sein du gouvernement américain.

Dans les années qui ont suivi, Salt 2 a été développé mais il ne semble pas avoir gagné beaucoup de traction. Jolie a rejeté un projet pour Salt 2 en 2012 et bien que les rapports sur la suite en cours d’élaboration suivraient, l’implication de l’actrice restait en question. En vérité, bien que Salt ait été un succès, ce n’était pas non plus un mastodonte au box-office, donc après des années de développement infructueux, son probable Sony a choisi de laisser le projet mourir tranquillement.

En l’absence de signe de progression de Salt 2, un rapport a été publié en 2016 selon lequel Sony développait plutôt une série Salt TV. La suite tease à la fin du film aurait été prête à l’emploi pour un spectacle, avec Evelyn Salt traquant divers grains de beauté. Cela dit, ce concept est également assez similaire à The Blacklist, ce qui peut être l’une des raisons pour lesquelles on n’a plus entendu parler d’une série Salt depuis.

Angelina Jolie a montré une volonté de revenir pour des suites comme Maleficent: Mistress of Evil, mais étant donné que dix ans se sont écoulés sans Sel 2, il est très peu probable qu’elle revienne au rôle.

