Mises à jour de Tucker et Dale Vs Evil 2: pourquoi cela ne s’est pas produit

Voici pourquoi la suite comédie-horreur Tucker et Dale contre le mal 2 n’est pas arrivé. Le premier long métrage du réalisateur Eli Craig, Tucker And Dale Vs Evil, est l’une des meilleures horreurs / comédies de la dernière décennie. Une parodie d’horreur hillbilly comme The Texas Chain Saw Massacre ou The Hills Have Eyes, il met en vedette Alan Tudyk et Tyler Labine comme le duo titulaire – une paire de garçons de campagne de bonne humeur prenant des vacances dans les bois pour réparer leur cabine qui sont confondu avec quelques rednecks meurtriers par des collégiens qui campent dans la région avec des conséquences sanglantes mais hilarantes.

Tucker And Dale Vs Evil a obtenu une sortie théâtrale limitée en 2011 et n’a donc pas été un gros gagnant au box-office, récupérant seulement son budget de production de 5 millions de dollars. Néanmoins, la comédie-horreur est devenue une sorte de culte dans les années suivant sa sortie et au début de 2014, une nouvelle a éclaté.

Connexes: Au-delà des mises à jour Green Inferno: la suite Eli Roth se produit-elle?

Bien que Tyler Labine et Alan Tudyk se soient récemment réunis dans la saison 2 de Dirk Gently’s Holistic Detective Agency, la suite tant attendue de Tucker And Dale ne s’est pas produite six ans plus tard. Voici pourquoi Tucker And Dale Vs Evil 2 n’a pas avancé.

Selon un rapport de Cinema Blend en 2017, Tyler Labine et Alan Tudyk ont ​​fait une mise à jour plutôt décourageante sur le statut de la suite au San Diego Comic-Con de cette année. Les stars ont déclaré qu’un scénariste – dont ils ignoraient l’identité – avait été embauché pour écrire le scénario de Tucker And Dale Vs Evil 2.

Cependant, le script produit par le scénariste inconnu n’était pas assez bon pour obtenir le sceau d’approbation d’Eli Craig, qui a écrit le script du premier film avec le co-scénariste Morgan Jurgenson. Aussi décevant que soit ce barrage routier, il est bon de savoir que les acteurs et l’équipe n’iraient pas de l’avant avec une suite médiocre.

Alors que la suite ressemble actuellement à une non-starter, Tyler Labine a laissé tomber quelques indices cryptiques dans une interview d’avril 2019 avec Broke Horror Fan que Tucker And Dale Vs Evil allait continuer sous une forme ou une autre. En plus de confirmer que lui, Alan Tudyk et Eli Craig étaient tous impliqués dans le projet mystère, Labine a déclaré:

“Nous travaillons sur quelque chose en ce moment. Je n’appellerais pas ça une suite de film, mais l’histoire ne se fait pas en étant racontée. Je ne peux pas vraiment vous en dire beaucoup, mais nous sommes en cours de développement avec quelques éléments en ce moment. Les choses vont plutôt bien. »

Au son de la déclaration de Labine, il semble Tucker et Dale contre le mal 2 ne se produira pas sous forme de film, mais qu’ils continueront l’histoire de Tucker et Dale d’une manière ou d’une autre. Même sans film, il existe de nombreuses façons de revisiter les personnages comme une émission de télévision, une série Web ou même un roman graphique. Quoi qu’il arrive, il semble que nous n’ayons pas encore vu le dernier de Tucker et Dale.

Suivant: Pourquoi Cabin In The Woods 2 ne s’est pas produit