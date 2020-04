Mises à jour Hocus Pocus 2: date de sortie, distribution et histoire de Disney + Movie

Dernière mise à jour: 23 avril 2020

Le film pour enfants classique des années 1990, Hocus Pocus, obtient une suite conçue pour la télévision sur Disney +. Voici tout ce que nous savons jusqu’à présent Hocus Pocus 2.

Réalisé par Kenny Ortega, Hocus Pocus a pour vedette Bette Midler, Sarah Jessica Parker et Kathy Najimy en tant que sœurs Sanderson, trois sorcières qui sont brûlées sur le bûcher de Salem au 17e siècle. Des décennies plus tard, un adolescent appelé Max (Omri Katz) s’installe à Salem et se retrouve dans l’ancienne maison des sorcières, où il allume la bougie flamme noire et ramène accidentellement les Sanderson d’entre les morts. Max, sa petite sœur Dani (Thora Birch) et la fille locale Allison (Vinessa Shaw) font équipe avec un chat qui parle pour essayer d’arrêter les sorcières avant qu’elles ne puissent consommer les forces vives de chaque enfant de la ville.

Connexes: Les 10 meilleurs films d’Halloween adaptés aux enfants

Maintenant, un Hocus Pocus 2 est en préparation qui inclura probablement le casting original d’une certaine manière, et sera publié sur le nouveau service de streaming Disney Disney +. Voici toutes les mises à jour que vous devez savoir.

S’exprimant en 2017, le scénariste original Mick Garris a déclaré avoir entendu des rumeurs selon lesquelles Hocus Pocus 2 allait de l’avant comme un téléfilm, avec un script déjà en développement. Peu de temps après, il a été confirmé qu’un film télévisé Hocus Pocus était en préparation à Disney Channel pour une sortie sur Freeform, et qu’il s’agirait d’un redémarrage plutôt que d’une suite directe. Cependant, octobre 2019 a annoncé que Hocus Pocus 2 serait en effet une suite de l’original et se dirigerait vers Disney + au lieu de Freeform. L’écrivain de bourreaux de travail Jen D’Angelo est en train d’écrire le script et en mars 2020, Adam Shankman (Hairspray, What Men Want) a été officiellement attaché pour diriger le projet.

Le réalisateur de Hocus Pocus, Kenny Ortega, ne sera pas impliqué dans la réalisation de Hocus Pocus 2, et le film comportait initialement un tout nouveau casting. Cependant, avec la confirmation de l’automne 2019 que le nouveau Hocus Pocus sera une suite au lieu d’un redémarrage, la star d’origine Sarah Jessica Parker dit qu’elle et les co-stars Kathy Najimy et Bette Midler sont à bord n’attendent que l’appel de Disney pour officialiser les choses . Doug Jones, qui a joué le personnage de zombie Billy Butcherson, a également déclaré qu’il “aimerait” reprendre son rôle. Selon un rapport de mars 2020, les trois sœurs Sanderson d’origine devraient pleinement conclure des accords pour revenir.

Bien que les fans de l’original soient impatients de voir Hocus Pocus 2, le développement a été lent. Cependant, avec la suite qui progresse rapidement et est prête à être diffusée sur Disney +, et avec Disney qui cherche à investir des centaines de millions de dollars pour générer du contenu original pour le service, il est possible que Hocus Pocus 2 sera accéléré. Cela dit, la pandémie de coronavirus a probablement mis fin aux espoirs de publication de 2020, bien que la production puisse encore démarrer avant la fin de l’année avec un début en 2021.

Plus: 25 détails fous derrière la fabrication de Hocus Pocus