Miss Monde, 1970: le lancement d’une révolution. Bande-annonce espagnole pour “Briser les règles”

Vrtice Cine a publié la bande-annonce espagnole de ‘Enfreindre les règles‘, une production britannique basée sur des événements réels mettant en vedette Keira Knightley, Jessie Buckley, Gugu Mbatha-Raw, Greg Kinnear, Lesley Manville, Suki Waterhouse, Keeley Hawes, Rhys Ifans, Phyllis Logan et John Sackville.

En 1970, le célèbre concours Miss Monde a eu lieu à Londres. À l’époque, Miss Monde était l’émission de télévision la plus regardée sur la planète, avec plus de 100 millions de téléspectateurs. Prétendant que les concours de beauté dégradaient les femmes, le mouvement de libération des femmes nouvellement formé est devenu célèbre le soir de l’émission en envahissant la scène et en perturbant la diffusion en direct.

Mais ce n’est pas la seule chose qui s’est produite ce jour-là: lorsque le programme a repris et que la gagnante a été annoncée, le résultat a fait sensation car la gagnante n’était pas la favorite suédoise, mais Miss Grenada, la première femme noire à être couronnée Miss Monde. ..

Le film, réalisé par Philippa Lowthorpe (‘Swallows and Amazons’) basé sur un scénario écrit par Rebecca Frayn (‘The Lady’), devait sortir dans les salles espagnoles le 22 mai avant la rupture de nos vies. du coronavirus.

Maintenant, après le coronavirus, je vais … bientôt à une date à déterminer.

