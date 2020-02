‘Mission: Impossible 7’ annule son tournage en Italie pour le coronavirus

Goes Deadline rapporte que le tournage du film Paramount Pictures, ‘Mission: Impossible 7», qui se déroulait à Venise (Italie), a été annulée après que le gouvernement local a décidé de paralyser tous les actes publics. La raison n’est autre que le coronavirus et sa menace dans le pays italien avec 230 cas confirmés et 7 morts à ce jour.

Le tournage allait avoir lieu à Venise pendant trois semaines pour ensuite se déplacer vers d’autres endroits. Les médias rapportent que la production a déplacé toute l’équipe dans un autre pays pour continuer le tournage, bien qu’il semble que pour l’instant de rentrer chez eux jusqu’à ce qu’ils aient un emplacement spécifique. Selon la déclaration de Paramount:

“En raison de la précaution pour la sécurité et le bien-être de nos acteurs et de notre équipe, et des efforts du gouvernement vénitien pour arrêter les réunions publiques en réponse à la menace du coronavirus, nous avons modifié la production. Nous avions prévu de tourner trois semaines à Venise comme première Étape de production de la mission: impossible 7. Pendant cette parenthèse, nous voulons tenir compte des préoccupations de l’équipe et lui permettre de rentrer chez elle jusqu’au début de la production. Nous continuerons de surveiller cette situation et de travailler aux côtés des responsables de la santé et du gouvernement pour à mesure qu’il évolue. “

Réalisé par Christopher Mcquarrie et avec Tom Cruise, Rebecca Ferguson, Hayley Atwell, Simon Pegg, Ving Rhames, Pom Klementieff, Shea Whigham, Nicholas Hoult et Henry Czerny, Paramount fech ‘Mission: Impossible 7“ Le 23 juillet 2021, tandis que le huitième et le dernier versement de la franchise arrivent le 5 août 2022.

Après le succès critique et commercial des dernières livraisons, le scénariste et réalisateur Christopher McQuarriefirm un nouvel accord avec Paramount pour revenir prendre en charge les deux prochains films de lasaga dirigés par Cruise en tant qu’agent Ethan Hunt, rejetant d’autres offres d’études importantes.

Skydance Media, qui a rejoint la franchise dans son quatrième opus, «Mission: Impossible. Ghost Protocol ‘, fera également partie de la production des deux futurs films de cette saga qui couvre près de 25 ans et six films. Le dernier épisode publié en 2018, “ Mission: Impossible – Fallout ”, a un taux d’approbation de 97% pour Rotten Tomatoes et plus de 790 millions de dollars collectés dans le monde.