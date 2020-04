Mission impossible 7 et 8 retardent leurs premières

En raison de la pandémie de COVID-19, Paramount a retardé la date de sortie des deux prochaines suites de Mission: Impossible de quelques mois chacune.

La franchise de Mission impossible Il a rejoint les rangs des films retardés en raison de la situation du coronavirus (COVID-19), alors que Paramount a annoncé qu’ils retarderaient les dates de sortie des films à venir dans la franchise avec Tom Cruise.

A l’origine le septième film de Mission impossible Il était prévu pour une date de sortie en salles le 21 juillet 2021, tandis que le huitième sortirait le 5 août 2022. Variety a publié de nouvelles dates de sortie pour les deux films qui ont déménagé au 19 novembre. 2021 et 4 novembre 2022, respectivement.

Il s’agit du deuxième retard majeur dans les prochains versements de franchise, le premier étant un arrêt de la production en février. L’acteur principal Tom Cruise et le réalisateur Christopher McQuarrie tournaient pendant trois semaines à Venise, mais Paramount a ordonné aux acteurs et à l’équipe de s’arrêter après que l’Italie a reçu de nombreux cas confirmés de coronavirus. McQuarrie réalisait également le huitième film, ajoutant à son statut de réalisateur collaborateur le plus ancien de Cruise dans la saga Mission Impossible.

Commençant à l’origine comme une adaptation de la série télévisée de 1966, les films Mission: Impossible ont acquis leur propre identité en tant que l’une des franchises d’action les plus acclamées par la critique à Hollywood. Cruise et sa co-star Ving Rhames ont été les personnages les plus anciens de la franchise, le premier ayant travaillé uniquement avec plusieurs réalisateurs avec plusieurs styles visuels par film. Il s’agit notamment de Brian De Palma en 1996, John Woo en 2000, J.J. Abrams en 2006 et Brad Bird en 2011 avant de trouver un réalisateur récurrent sur Christopher McQuarrie qui avait auparavant réalisé Secret Nation (2015) et Fallout (2018).

Mission: Impossible 7 verra le retour de Tom Cruise, Simon Pegg, Rebecca Ferguson et Vanessa Kirby, ainsi que Henry Czerny du film original de 1996. Les nouveaux ajouts à la distribution incluent Nicolas Hoult, Hayley Atwell, Pom Klementieff et Shea Whigham.