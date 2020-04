Mme America avec Uzo Aduba, Niecy Nash, Bria Henderson, Jay Ellis joue maintenant sur FX sur Hulu – Blackfilm

La première du 15 avril sur Disney’s FX sur Hulu est Mme America. Parmi ceux de couleur devant et dans les coulisses se trouvent le producteur / écrivain Tanya Barfield, administrateurs Amma Asante (Eps 3 & 4) et Janicza Bravo (Ep 8), compositeur Kris Bowerset acteurs Uzo Aduba, Niecy Nash, Bria Henderson, Jay Ellis, Brandon J. Dirden, Melissa Joyner et Novie Edwards.

S’étendant sur neuf épisodes, Mme America raconte l’histoire du mouvement pour ratifier l’Egalité des droits (ERA), et le contrecoup inattendu dirigé par une femme conservatrice nommée Phyllis Schlafly, alias «la chérie de la majorité silencieuse». À travers les yeux des femmes de l’époque – les féministes de Schlafly et de la deuxième vague Gloria Steinem, Betty Friedan, Shirley Chisholm, Bella Abzug et Jill Ruckelshaus – la série explore comment l’un des champs de bataille les plus difficiles des guerres culturelles des années 1970 a contribué à faire naître à la majorité morale et a changé à jamais le paysage politique.

Mme America présente une équipe d’étoiles devant et derrière les caméras. Lauréat de deux Oscars et Golden Globe Award Cate Blanchett manchettes comme Phyllis Schlafly, menant un casting stellaire représentant certaines des femmes les plus emblématiques de l’époque, y compris la nomination aux Emmy Awards Rose Byrne comme Gloria Steinem, lauréate des Emmy Awards Margo Martindale en tant que Bella Abzug, Emmy et lauréate du Golden Globe Award Uzo Aduba comme Shirley Chisholm, nominé aux Emmy Awards Elizabeth Banks comme Jill Ruckelshaus, et lauréate des Emmy et Golden Globe Awards Tracey Ullman comme Betty Friedan. Le casting possède également un Emmy et un Golden Globe Award Sarah Paulson, Nominé aux Emmy Awards John Slattery, Nominé aux Emmy Awards Jeanne Tripplehorn, Ari Graynor, Melanie Lynskey et Kayli Carter.

MME. AMÉRIQUE – Photo: Uzo Aduba comme Shirley Chisholm. CR: Pari Dukovic / FX

Les producteurs exécutifs remportent un Emmy Award Dahvi Waller, qui est créateur et showrunner, nominé aux Oscars Stacey Sher, Coco Francini, Cate Blanchett et Anna Boden et Ryan Fleck, qui a réalisé quatre des neuf épisodes, dont les deux premiers.

Aduba (Orange est le nouveau noir) en tant que Shirley Chisholm, qui a marqué l’histoire en tant que première membre du Congrès afro-américaine. Elle est également devenue la première candidate afro-américaine à briguer la présidence d’un parti politique national lorsqu’elle a lancé sa campagne sans précédent en 1972.

MME. AMÉRIQUE – Photo: Cate Blanchett comme Phyllis Schlafly. CR: Pari Dukovic / FX

John Slattery (Mad Men) en tant que Fred Schlafly, mari anti-communiste de Phyllis qui était un éminent avocat et donateur du GOP

Rose Byrne (Damages) dans le rôle de Gloria Steinem, la dirigeante la plus reconnaissable du mouvement des femmes, qui a cofondé le magazine Ms. et a joué un rôle majeur dans les efforts pour passer l’ERA

MME. AMÉRIQUE – Photo: Rose Byrne comme Gloria Steinem. CR: Pari Dukovic / FX

Margo Martindale (Les Américains) dans le rôle de Bella Abzug, membre du Congrès de trois mandats qui a dirigé l’effort de passer l’EER

Ari Graynor (Je meurs ici) en tant que Brenda Feigen-Fasteau, avocate diplômée de Harvard et jeune féministe qui a cofondé Mme avec Steinem

MME. AMÉRIQUE – Sur la photo: Sarah Paulson en tant que «Alice». CR: Pari Dukovic / FX

Melanie Lynskey (Castle Rock) dans le rôle de Rosemary Thomson, une femme au foyer dans le cercle restreint de Schlafley qui a ardemment rejoint son combat contre l’ERA

Tracey Ullman (The Tracey Ullman Show) sous le nom de Betty Friedan, connue comme la mère du mouvement des femmes. Partisan actif de l’ERA, Friedan a écrit The Feminine Mystique et a cofondé le National Women’s Political Caucus.

MME. AMÉRIQUE – Sur la photo: Niecy Nash dans le rôle de Florynce «Flo» Kennedy. CR: Sabrina Lantos / FX

Jeanne Tripplehorn (Criminal Minds) en tant qu’Eleanor Schlafly, la sœur célibataire de Fred et une proche confidente de Phyllis, qui est également une tante dévouée pour les six enfants de Phyllis

Kayli Carter (Godless) en tant que Pamela, une femme au foyer jeune et impressionnable (et fictive) qui a été l’un des premiers membres du mouvement anti-ERA de Phyllis.

Nash présentera Flo Kennedy, amie et confidente de Gloria Steinem et Shirley Chisholm, qui a co-créé la Black Feminist Organization à partir de réunions de style salon dans son appartement.

Marsden (Westworld) dans le rôle de Phil Crane, membre du Congrès conservateur de l’État d’origine de Phyllis, Illinois, et l’un de ses alliés les plus puissants

La

Bande-annonce 2

Premier coup d’oeil

La