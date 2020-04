Mme America: Pourquoi Phyllis Schlafly s’est opposée à l’amendement sur l’égalité des droits

FX sur Hulu’s Mme America raconte la véritable histoire de Phyllis Schlafly, dépeinte par Cate Blanchett, mais pourquoi s’est-elle opposée à la modification de l’égalité des droits dans les années 1970? La série est présentée à la suite du succès de divers programmes dirigés par des femmes de Hulu tels que The Handmaid’s Tale and Shrill, et raconte l’histoire d’une figure controversée et polarisante. Avec la deuxième vague de féminisme et la présence de Schlafly, Mme America capture ce que c’était que de naviguer dans l’Amérique des années 1970 alors qu’elle se divisait sur l’amendement.

Au cours de la deuxième vague de féminisme des années 1970, Schlafly a mené au mouvement pour bloquer l’Amendement des droits égaux dans la Constitution américaine et s’est opposé avec véhémence au féminisme. Mme America suit le contrecoup que Schlafly a connu pour s’être opposé à l’amendement. En plus de Schlafly, le spectacle Hulu présente également certaines des figures féministes les plus en vue des années 1970, telles que Gloria Steinem (Rose Byrne) et Shirley Chisholm (Uzo Aduba). Mme America utilise la perspective de ces personnages pour raconter l’histoire de Schlafly. Ce faisant, la série offre aux téléspectateurs les opinions divergentes que l’Equal Rights Amendment et Schlafly ont attirées.

En relation: Chaque film et émission de télévision est maintenant diffusé gratuitement

L’opposition de Phyllis Schlafly à l’égalité des droits vient avec une pléthore de raisonnements, tous centrés sur sa conviction qu’il y avait des questions plus urgentes sur lesquelles les Américains devaient se concentrer. Selon le New York Post, elle était du côté du patriarcat et jouait sa main avec ces forces en tête. Schlafly s’est activement opposé aux féministes pour argumenter contre les objectifs fondamentaux du mouvement. Elle pensait que ses efforts garantiraient que les femmes ne seraient pas soumises au projet et en feraient une priorité de l’égalité des droits pour les femmes. Avec la guerre du Vietnam en cours pendant une grande partie de l’époque, et un élément clé de la toile de fond par la suite, c’était une vraie peur que beaucoup de gens détenaient à l’époque. En plus de cela, Schlafly craignait que les mœurs de la société américaine, comme le mariage et la famille nucléaire, ne soient ternies si l’Amendement des droits égaux était adopté.

L’amendement a été conçu pour donner des droits égaux à tous les citoyens américains. Les femmes libérationnistes et militantes des droits civiques étaient de ferventes partisanes de son adoption. Schlafly, quant à lui, ne pensait pas qu’il y avait quelque chose de mal dans la façon dont les États-Unis avaient structuré leurs pouvoirs dominants en faveur des hommes. En outre, elle considérait les féministes comme égoïstes et voulant se libérer de leurs obligations domestiques en tant que femmes. Si l’ERA passait, Schlafly la considérait comme une grande perte pour l’intégrité des femmes et à quoi devait ressembler la féminité en Amérique.

En tant que femme républicaine et anti-féministe défendant contre l’égalité des droits, Schlafly a été à l’avant-garde du mouvement des femmes conservatrices. Mme America est un regard en profondeur sur la controverse suscitée par ses convictions anti-Equal Right Amendment. Ce faisant, la série met en évidence la nature conflictuelle des grands mouvements sociaux tout en présentant l’une des femmes les plus controversées de l’histoire.

Plus: Les 25 meilleurs films sur Hulu en ce moment