Mme America True Story: Phyllis Schlafly et l’amendement sur l’égalité des droits expliqués

La série FX sur Hulu Mme America détaille la véritable histoire de Phyllis Schlafly et de son opposition à l’égalité des droits, mais les créateurs de la série ont-ils dépeint des informations précises? La série suit l’auteur conservatrice alors qu’elle crée un élan vers un contre-mouvement conservateur du féminisme. Lorsque la série limitée a été annoncée par le développeur Dahvi Waller en 2018, elle a suscité beaucoup d’attention et d’anticipation.

Mme America incarne Cate Blanchett dans le rôle de Phyllis Schlafly, Rose Byrne dans le rôle de Gloria Steinem, Uzo Aduba dans le rôle de Shirley Chisholm, John Slattery dans le rôle de Fred Schlafly et de nombreux autres acteurs notables jouant des personnages réels. Alors que le mouvement féministe est bien engagé dans les années 1970, Schlafly s’oppose catégoriquement à l’amendement sur l’égalité des droits récemment réintroduit. Elle se heurte à certains des leaders les plus reconnaissables du féminisme de la deuxième vague et gagne une suite de ses propres mains dans le processus.

Mme America de Hulu n’aurait pas pu faire ses débuts à un meilleur moment. Alors que la politique réelle continue de diviser au fil des jours, la série offre un aperçu d’un moment historique clé où les divergences d’opinions politiques étaient abondantes. Au milieu d’une nouvelle vague de féminisme en plein essor au 21e siècle, Schlafly et ses convictions politiques en font une figure historique importante à examiner. Quoi qu’il en soit, la dramatisation de la série rend difficile de déchiffrer les faits de la fiction – voici qui est Phyllis Schlafly, un guide de la modification de l’égalité des droits et ce que la série télévisée change sur l’histoire.

Phyllis Schlafly est née à St. Louis, Missouri, le 15 août 1924, d’Odile et John Bruce Stewart. Elle a fréquenté le collège privé de l’Université de Washington dans sa ville natale et a obtenu un baccalauréat ès arts en 1944. En 1945, elle a fréquenté l’institution coordonnée de Harvard Radcliffe College et obtenu son diplôme de maîtrise ès arts. Le travail de Schlafly avec le parti républicain a commencé en 1946 pour la campagne de Claude Bakewell.

Elle a épousé Fred Schlafly en 1949. Peu de temps après, ils ont déménagé au nord de Saint-Louis en Illinois. C’était la toile de fond de son activisme véhément contre l’Amendement des droits égaux. Schlafly était hautement qualifié dans les campagnes politiques et savait comment gagner des partisans. La position qu’elle a prise contre l’amendement a séduit la majorité des femmes du Midwest de l’époque: épouse et mère. Avec les rôles de genre traditionnels comme argument principal, Phyllis Schlafly a considéré les féministes comme une fidèle conservatrice et républicaine. Bien que cela puisse sembler une vérité incroyable, elle et son organisation ont distribué du pain et de la confiture aux fonctionnaires de l’État afin d’influencer leurs votes. Schlafly est également connue pour ses positions controversées sur un éventail de questions au-delà de l’ERA, notamment le viol conjugal, l’avortement et les Nations Unies.

Phyllis et Fred Schlafly ont eu six enfants. Fred l’a précédée dans la tombe en 1993. En raison de complications liées au cancer, Phyllis Schlafly est décédée à l’âge de 92 ans dans son État d’origine, le Missouri. Elle est l’auteur d’environ 26 livres sur un éventail de sujets allant de la politique aux garderies et au-delà. Le plus célèbre de Schlafly à ce jour est toujours son livre de 1964 Un choix pas un écho sur les nominations républicaines et les tendances observées lors des élections générales.

Les années 1970 n’étaient pas la première fois que l’amendement sur l’égalité des droits était proposé au Congrès. L’amendement a été présenté pour la première fois en 1923, mais a été déposé jusqu’à la montée du mouvement de libération des femmes dans les années 1960. Il a été réintroduit au Congrès en 1971 et approuvé par la Chambre des représentants des États-Unis le 12 octobre de la même année. En 1972, le Sénat a approuvé l’amendement, se soumettant ainsi à la ratification dans un délai de 1979. Si 38 États ne votaient pas individuellement en faveur de l’amendement, il ne serait pas adopté.

L’amendement sur l’égalité des droits a été conçu pour garantir l’égalité des droits des citoyens américains, quel que soit leur sexe. Il a proposé de mettre fin aux distinctions juridiques entre hommes et femmes en matière de divorce, de droit des biens et d’emploi. Phyllis Schlafly pensait que cela ruinerait la vie des femmes au foyer et forcerait les femmes à entrer sur le marché du travail et dans l’armée. Elle et son groupe organisé de confrères conservatrices ont afflué vers leur membre du Congrès local pour les persuader de voter non sur l’amendement.

On ne sait pas si Schlafly a directement influencé la fluctuation de l’approbation de l’ERA, car elle n’était pas la seule opposante et les féministes n’étaient pas les seules partisanes de l’amendement. En 1979, l’amendement sur l’égalité des droits comptait 31 États en faveur de son adoption. La date a été repoussée à 1982, mais elle n’a obtenu les États supplémentaires dont elle avait besoin qu’en 2020. Même à ce jour, l’amendement sur l’égalité des droits ne fait pas partie de la Constitution des États-Unis.

Alors que Mme America raconte une abondance de l’histoire vraie derrière Phyllis Schlafly (Cate Blanchett), elle laisse de côté beaucoup de ses autres convictions politiques qui ont eu un impact sur son opposition à l’EER. Par exemple, elle était contre les droits des homosexuels et le mariage homosexuel. Schlafly croyait que la rhétorique de l’Amendement sur l’égalité des droits soutenait les droits des LGBT et, par conséquent, s’y opposait avec une ferveur encore plus grande.

Les convictions politiques de Schlafly reflétaient une sensibilité des années 50 qui ressemblait à une peur du communisme et des homosexuels. Alors que Mme America mentionne brièvement que les féministes sont assimilées aux communistes, elle pense que le féminisme pourrait constituer une menace à la sécurité nationale plus grande que prévu. Schlafly était également pro-vie, donc la littérature pro-choix qu’elle rencontre de Steinem ne donne pas la réponse attendue et n’est pas évoquée. Avec son principal argument en faveur de la préservation de la sphère domestique, cette facette de ses convictions politiques aurait dû être présente.

Il y a beaucoup de vérité derrière la représentation de Phyllis Schlafly dans Mme America, mais il y a aussi des pièces intégrales de sa vie qui ont été laissées de côté. Ses convictions pro-vie et anti-homosexuelles ont peut-être fait d’elle une figure encore plus controversée dans le contexte de la série, mais c’était au cœur de sa politique. L’opposition de Schlafly à l’amendement sur l’égalité des droits était l’aboutissement de tous les points de vue libéraux avec lesquels elle n’était pas d’accord et pensait que l’amendement le permettrait. Mme America n’offre qu’une partie de la controverse incarnée par Phyllis Schlafly.

