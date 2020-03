MODOK pourrait faire ses débuts dans les films Marvel

Un nouveau méchant pourrait rejoindre l’univers cinématographique des films Marvel, plus précisément MODOK.

Après films marvel sorti en 2019 Avengers: Fin de partie y Spider-Man: loin de chez soi une nouvelle étape pour la saga commence. Ils auront donc besoin de nouveaux méchants qui auront un impact sur le public du monde entier. Maintenant, la rumeur s’est répandue que celui qui choisira de tourmenter les héros sera MODOK. Plus connu comme M.O.D.O.K., ce qui signifie en anglais Organisme mobile / mécanisé conçu uniquement pour tuer (Organisme mental / Mobile / Mécanisé conçu uniquement pour tuer).

On ne sait pas encore dans quel film il pourrait faire ses débuts, mais les derniers rapports indiquent qu’il serait en Spider-man 3, face Peter Parker interpreté par Tom Holland. Bien qu’il soit également question que nous le verrions d’abord dans une série de Disney + puis faire le saut au cinéma.

Qui est ce méchant?

Créé par Stan Lee et Jack Kirby pour Tales of Suspense numéro 93 en 1967, il était un ancien employé de Mécanique avancée des idées (“Stark Industries dans les films Marvel ??). Cette organisation trafiquait des armes futuristes et soumettait George Tarleton aux expériences pour augmenter leur intelligence. Les tests sont réussis et sont devenus MODOK. Mais sa tête devient anormalement grande, obligeant le sujet à bouger sur une chaise volante. Étant si intelligent, il s’est révélé contre ceux qui lui ont donné son pouvoir et a décidé d’être un grand méchant, en particulier de Captain America et du Agent Carter. Mais il ne faut pas oublier qu’il a également fait face à Namor y Docteur doom. Surtout quand il a essayé d’obtenir le cube cosmique. Parmi ses pouvoirs se détache son intellect surhumain, sa capacité à calculer les probabilités et un esprit privilégié pour la science.

Aimeriez-vous voir MODOK dans les films Marvel? Laissez-nous vos commentaires ci-dessous.

