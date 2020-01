Moff Gideon jouera un plus grand rôle dans la deuxième saison de The Mandalorian

/ Le film rapporte que le personnage de Giancarlo Esposito, Moff Gideon, jouera un rôle plus important dans la deuxième saison de la série Disney + Star Wars The Mandalorian. Esposito a lui-même révélé la nouvelle lors d’un panel à la Television Critics Association. Voici les faits saillants:

On si Moff Gideon aura plus à faire dans la saison deux: «Il grandit. Oui. Je le fais très certainement. “

Faire partie de Star Wars: «C’était excitant de faire partie de ce projet en raison de sa nature emblématique, mais plus encore, car cela m’a renvoyé à la guerre des étoiles que j’aimais», a-t-il déclaré. «J’ai vu les premiers films et j’ai abandonné parce que c’est devenu de plus en plus dans une veine différente de celle dans laquelle je voulais être, mais c’est le véritable espace occidental. Cela vous donne de l’espace et de l’espace et chacun est un peu un film. Vous pouvez donc raconter une histoire visuellement et cela revient aux tripes originales de la mythologie basée profondément enracinée dans la mythologie de Joe Campbell que George Lucas aimait tant et c’est pourquoi il a inclus cette mythologie dans Star Wars, donc je suis heureux d’en faire partie. »

Travailler avec Taika Waititi: «J’adore Taika. C’est un gars intéressant à connaître. Il semble être dans son propre monde de façon créative. Il est capable de partager assez de ce monde avec vous pour vous dire ce qu’il veut, mais quel artiste créatif et génie il est. Un être humain très différent et étrange, mais ne sommes-nous pas tous des artistes créatifs? J’ai donc de belles histoires sur Taika. »

Sur sa scène TIE Fighter: “Je grimpe sur mon TIE Fighter et Taika regarde visuellement ce que c’est. Il vient vers moi et je descends. Nous sommes dans cette grande salle et rien n’est vraiment là et le ciel bouge. C’est le volume [the space where they film The Mandalorian] et j’ai mon sabre. Taika dit: “Donne-moi ça, donne-moi ça.” Je lui ai donné le sabre et tout d’un coup il a commencé à bouger ses pieds de toutes ces différentes manières et il a dit: “C’est vraiment bien, c’est vraiment bien.” Et je ” m [saying], “Ouais, mais.” Il regarde ses pieds et il dit, “Peut-être que vos pieds, ce sont les pieds. C’est le truc des pieds. »J’ai dit:« Qu’est-ce qui vous dérange dans la façon dont mes pieds sont? Je suis sur un putain de globe à 30 pieds dans le putain de ciel. “Alors j’ai dit:” Rends-moi le sabre. “Je remonte et je me dis:” Est-ce que les pieds sont plus beaux de cette façon? ” les pieds le dérangeaient comme ils étaient. Il est méticuleux. J’ai dit: «Taika, s’ils regardent mes putains de pieds, ils ne regardent pas mon visage.» C’est un gars intéressant. Je l’aime beaucoup.”