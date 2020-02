Mon royaume pour un cheval (gagnant)! Bande-annonce et affiche de «Dream Horse»

La division britannique de Warner Bros a publié la bande-annonce et l’affiche de «Cheval de rêve», film basé sur des événements réels qui nous raconte essentiellement la même histoire qu’il nous a déjà racontée en 2016 le ‘Cheval gagnant‘par Louise Osmond.

L’histoire de Jan Vokes, une serveuse d’une petite ville minière du Pays de Galles touchée par la crise et avec des perspectives encourageantes pour l’avenir qui a entendu une conversation sur les courses de chevaux et a commencé à penser à soulever l’idée d’élever un Cheval seul.

Avec son mari et 23 autres amis de la ville, ils décident de collecter l’argent qui leur reste pour acheter un jeune homme et, apparemment, un cheval de course pas trop prometteur. Son pari improbable, contre toute attente, devient de manière inattendue un champion, catapultant ses humbles propriétaires et son fidèle compagnon dans le monde sophistiqué et sélect de la haute société britannique …

Toni Collette (‘Hereditary’) et Damian Lewis (‘Billions’) dirigent la distribution de cette production écrite par Neil McKay qui a réalisé Euros Lyn, un producteur de télévision expérimenté qui a participé à des séries telles que ‘Doctor Who’, ‘Sherlock’, ‘ Broadchurch ‘,’ Happy Valley ‘, la’ Capital ‘avec Toby Jones ou’ Dark Matter ‘.

Sa première au Royaume-Uni est prévue pour le 17 avril.

Cliquez ici pour le regarder sur YouTube

Vous pouvez trouver cette remorque et d’autres sur notre chaîne Dailymotion,

ou dans la section de Bandes-annonces et vidéos de films du web.