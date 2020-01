Monde au-delà Quand est-il présenté en Espagne?

Les morts-vivants Il a décidé de continuer son héritage, et de cette façon, il a émergé The Walking Dead: World Beyond, une fiction qui sera publiée par AMC et arrivera dans quelques mois.

The Walking Dead: World Beyond c’est la nouvelle série qui continuera avec l’héritage de la fiction originale, et qui sera diffusée sur la chaîne AMC le 13 avril prochain. Dans cette fiction, l’histoire tournera autour de la première génération née dans le monde post-apocalyptique.

Selon le synopsis officiel de l’AMC, The Walking Dead: World Beyond Il s’agit de deux sœurs qui, accompagnées de deux amies, décident de quitter leur vie au Nebraska pour entreprendre une recherche qui les forcera à affronter les dangers du monde au-delà de leur communauté.

De cette façon, les quatre seront poussés dans une vie de violence et de menace constante non seulement de mort, mais aussi de morts. Ce nouvel environnement met en branle une histoire de maturité dans laquelle les quatre doivent remettre en question tout ce qu’ils pensaient savoir non seulement de la friche post-apocalyptique qu’ils ont grandie, mais aussi d’eux-mêmes.

Un nouveau panorama

The Walking Dead: World Beyond Il vise à étendre l’univers qui nous a été présenté la série originale, mais à travers la perspective de la génération actuelle et une expansion de la mythologie de la série originale.

Derrière cette série, nous aurons comme showrunners Scott M. Gimple et Matt Negrete, qui a travaillé en tant que producteur et écrivain respectivement dans la fiction originale basée sur les bandes dessinées.

En plus de Gimple et Negrete, l’équipe de production exécutive est composée de Robert Kirkman, Gale Anne Hurd, David Alpert et Brian Bockrath. Concernant le casting, nous pouvons rencontrer Aliyah Royale, Alexa Mansour, Annet Mahendru, Nicolas Cantu, Hal Cumpston, Nico Tortorella et Julia Ormond Il faudra attendre avril pour voir si cette nouvelle histoire nous surprend comme l’original.

Article précédentLes quatre fantastiques rencontrent un nouvel aîné de l’univers Marvel

Next articleLes Watchmen pourraient ne pas avoir de deuxième saison sur HBO

Journaliste Amateur du monde des séries et des films. Je consacre beaucoup de mon temps aux super-héros et aux films classiques des années 80.