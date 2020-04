Money Heist: 15 meilleurs personnages, classés

Il est grand temps que La Casa De Papel alias Money Heist de Netflix soit inclus dans les débats sur le plus grand spectacle de tous les temps. L’émission suit un génie appelé The Professor alors qu’il exécute deux méga-cambriolages avec son groupe de voleurs choisi qui ont tous pris les noms de villes populaires. Il a un score de 100% sur les tomates pourries. Aucun critique n’a rien à redire sur le spectacle. Totalement impressionnant!

Money Heist a des personnages que vous aimez profondément ou que vous détestez profondément, et ils se sont développés de manière excitante et à couper le souffle. Indépendamment de vos sentiments pour chacun d’eux, le spectacle ne serait jamais le même sans eux. Alors, sans plus tarder, classons les meilleurs personnages de la série!

Mis à jour le 10 avril 2020 par Mariana Fernandes: Avec la quatrième saison fraîchement pressée et transportée sur nos écrans, il est temps de repenser qui sont vraiment les meilleurs personnages de Money Heist. L’émission est devenue extrêmement plus populaire que ce à quoi on s’attendait, et grâce au format de Netflix, les fans peuvent regarder la nouvelle saison en une seule séance. Nous ne pouvions tout simplement pas laisser passer l’occasion sans donner une autre chance à cette liste. Prendre plaisir!

15 Ángel

Ángel n’a pas apporté grand-chose à la table pour faire avancer le récit. Il était juste un peu là, suivant Raquel comme un chiot perdu dans l’espoir de l’amener à l’aimer. Et bien que cette situation d’amour non partagé devrait lui accorder une certaine sympathie de la part du public, il n’était tout simplement pas assez sympathique pour cela.

S’il avait gardé ses esprits à son sujet et avait effectivement fait son travail, il aurait pu être d’une grande aide pour attraper le professeur. Au lieu de cela, il s’est saoulé et a écrasé sa voiture. On pourrait presque le rendre inutile, mais il ajoute une sorte de substance au spectacle.

14 Oslo

Le pauvre Oslo n’a pas pu briller autant que les autres membres du gang d’origine. Même s’il avait beaucoup de charisme, la seule chose qu’il avait à offrir était sa force brute.

Nous déplorons toujours le fait que nous n’ayons pas pu voir plus d’Oslo et sa relation avec Helsinki, car il y avait beaucoup de potentiel là-bas. Mais à la fin de la journée, il a fait trop d’erreurs qui auraient pu compromettre le plan directeur du professeur et a fini par mourir à cause de cela. Il mérite toujours une place sur la liste pour être un bon sport!

13 Moscou

Moscou méritait tellement mieux que ce qu’il avait. Sa relation avec son fils a été l’une des parties les plus réconfortantes de la série et sa scène de mort a un potentiel de déchirure sans fin.

Venant d’un milieu extrêmement difficile, Moscou a dû prendre des décisions difficiles pour subvenir aux besoins de Denver. Son personnage a laissé un vide dans la série que personne n’a réussi à remplacer – et j’espère que personne n’essaiera.

12 Mónica aka Stockholm

Mónica a commencé du mauvais pied. Elle était la maîtresse d’Arturo, celle sur laquelle il voulait forcer un avortement afin d’éviter les conséquences de son infidélité. Au fur et à mesure que le spectacle progressait, le public s’est rapidement réchauffé à Mónica, et même si son histoire d’amour avec Denver est quelque peu discutable, elle est toujours agréable pour ses couches.

À la fin, Mónica s’enfuit avec le gang et décide d’élever son bébé avec Denver. Au cours du spectacle, elle a montré son engagement et son appréciation pour l’équipe et mérite un pot sur cette liste.

11 Gandía

Les personnages de Money Heist ont dû faire face à leur juste part d’antagonistes au cours des dernières saisons, mais personne ne se rapproche de Gandía. Il est le genre de méchant qui fait crier Arturo pour sa mère, et d’autres méchants de télévision bien établis devraient se battre bec et ongles contre ce gars.

Il est complètement fou, mais c’est exactement ce qui fait de lui un personnage si incroyable. L’ajout de Gandía à la distribution du spectacle l’a élevé à des niveaux complètement nouveaux, et les enjeux n’ont jamais été aussi élevés pour toutes les personnes impliquées.

10 Rio

Rio est amené à cause de ses capacités de piratage, mais la vie criminelle semble le submerger. Il préfère jouer à Mortal Kombat sur un ordinateur. Mais il est très vital pour l’intrigue. À un moment donné, il se rend presque à la police. Mais il est amoureux de l’un des membres du gang appelé Tokyo, il doit donc rester. C’est également de sa faute si la police apprend à connaître l’identité de l’équipage.

Au début de la troisième saison, il est le premier à se faire capturer après qu’Interpol ait suivi sa position via un appel téléphonique. Il est torturé par les autorités alors qu’elles tentent de le faire rater les autres voleurs. Cela oblige tout le monde à sortir de ses cachettes luxueuses pour essayer de le sauver. Merde, Rio! Pourquoi avez-vous dû écourter les vacances de tout le monde?

9 Denver

Denver est introduit dans le monde du crime par son père Moscou, qui a quitté l’industrie minière en raison du manque de rémunération. Pendant le cambriolage à la Monnaie royale, il finit par tomber amoureux de l’un des otages appelé Monica (qui se trouve également être la maîtresse d’Arturo, le directeur de la Monnaie). Dans un cas classique de syndrome de Stockholm, Monica tombe également amoureuse de lui.

Les deux tombent si profondément amoureux que Monica finit par rejoindre les voleurs. Après le braquage réussi à la Monnaie royale, les tourtereaux décident d’élever conjointement l’enfant de Monica qu’elle a eue de sa liaison avec Arturo. Lorsque l’équipage se réunit pour voler la Banque d’Espagne, Monica prend le nom de Stockholm, la capitale de la Suède. Ha! Très créatif. Nous voyons certainement ce que les scénaristes de la série y ont fait.

8 Inspecteur Raquel aka Lisbonne

Au départ, c’est la femme chargée de diriger l’unité qui essaie de vaincre le professeur et son équipage. Cependant, après plusieurs rencontres avec le génie criminel, elle finit par tomber amoureuse de lui. Elle rejoint plus tard les voleurs et adopte le nom de Lisbonne.

Raquel donne au spectacle la plupart de ses éléments humains. Elle est la preuve totale que l’amour peut vous frapper quand vous vous y attendez le moins et vous faire faire des choses folles. Finalement, elle quitte sa carrière dans l’application de la loi et commence à travailler avec le professeur. Tout au long de la troisième saison, elle reste à ses côtés pendant qu’il dirige et surveille l’équipage depuis un endroit caché.

7 Helsinki

Soldat serbe vétéran, Helsinki est le muscle du groupe. Il a le look de dur à cuire et il fait de son mieux pour maintenir l’ordre parmi les otages. Fait intéressant, Darko Peric, l’homme qui joue à Helsinki, a commencé sa carrière de dentiste avant de devenir acteur et professeur d’école de cinéma.

Ce qui rend Helsinki sympathique, c’est qu’en dépit d’être un grand gars avec une expérience de combat, il n’est pas trop intimidateur par rapport à quelqu’un comme Berlin. Il s’entend très bien avec le reste de l’équipage. Il apparaît également comme gay plus tard dans la série.

6 Nairobi

Expert de la frappe et de la contrefaçon, Nairobi a été chargé de veiller à ce que l’argent imprimé pendant le cambriolage de la Monnaie royale soit de la plus haute qualité. Elle était une mère et un personnage assez discipliné qui faisait toujours bien son travail.

À la fin de la troisième saison, elle se fait tirer dessus par un tireur d’élite de la police après que l’inspecteur Sierra lui ait demandé de regarder par la fenêtre pour voir son fils. On ne sait toujours pas si elle mourra ou survivra. Mais puisque les showrunners de grandes émissions de télévision aiment tuer des personnages, nous pouvons parier qu’elle est morte. Pourquoi de mauvaises choses arrivent-elles aux bonnes personnes?

5 Arturo

Arturo a menacé de détrôner Tariq de Power en tant que personnage le plus ennuyeux à la télévision. Mais ce sont les manières ennuyeuses qui font de lui un personnage si intéressant. Chaque minute où il apparaît, vous priez pour que quelqu’un le frappe au visage.

Lors du premier hold-up, Arturo, qui est le directeur de la Monnaie royale, essaie d’être un héros mais il est surtout tenu en échec. Il parle trop et a également tendance à être impulsif d’une manière qui gêne les autres otages. Il parvient même à se faire connaître après le premier casse en écrivant un livre qui le dépeint comme le sauveur. Et pressant le deuxième casse, il se rend volontairement à la Banque d’Espagne pour revivre l’expérience une fois de plus. Il est évident qu’il est obsédé par le groupe.

4 Inspecteur Alicia Sierra

Elle est mauvaise mais il y a plein de raisons de l’aimer. Bien qu’il soit lourdement enceinte, l’inspecteur Sierra apporte l’enfer au professeur et à son équipe. Elle est la seule dans l’application de la loi qui réussit finalement à le déjouer et à lui faire perdre son sang-froid.

À la fin de la troisième saison, elle trompe non seulement Nairobi pour qu’elle se rapproche d’une fenêtre de la Banque d’Espagne, puis ordonne à un tireur d’élite de la sortir, mais elle incite également le professeur à penser que Raquel est morte. Compte tenu de son habileté, Sierra est un personnage qui aurait dû être présenté plus tôt.

3 Tokyo

Tokyo est sexy, intelligente et imprévisible. Elle sert également de narratrice de l’émission. Bien qu’il ne soit pas bien élevé, le professeur l’aime. Cela ressort clairement du fait qu’elle a été l’une des toutes premières personnes qu’il a recrutées pour sa mission.

Cependant, son entêtement a tendance à causer des ennuis au groupe. Lors de la troisième saison, sa décision de quitter le Panama, où elle se cache avec son amant Rio, est ce qui met les autorités en alerte. Finalement, la plupart des membres qui jouissaient d’une vie relativement paisible sont obligés de se revoir pour une autre mission.

2 Berlin

Lorsque l’équipage menait le cambriolage à la Monnaie royale d’Espagne, le demi-frère du professeur Berlin était le deuxième commandant. Vous trouvez rarement des personnages de télévision à la fois ennuyeux et intéressants, mais Berlin était le mélange parfait. Il était à la fois charmant et arrogant. L’un des moments les plus mémorables de la série survient lorsque Berlin et le professeur chantent la chanson révolutionnaire italienne Bella Ciao.

L’acteur Andrés de Fonollosa réalise une superbe performance en tant que Berlin. Il est insouciant car il sait qu’il va mourir de toute façon depuis qu’il a été diagnostiqué avec une maladie musculaire appelée myopathie de Helmer. Mais ce n’est pas la maladie qui le tue. Il se sacrifie pour que ses camarades puissent s’échapper.

1 Le professeur

Albert Einstein serait jaloux de cet homme s’il existait à la même époque. Tous les cerveaux criminels souhaitent probablement avoir un cerveau comme le sien. En tant qu’orchestrateur des cambriolages à la Monnaie royale d’Espagne et à la Banque d’Espagne, le professeur est tout simplement trop intelligent. Il se targue d’être un maître de la ruse puisqu’il parvient toujours à tromper les autorités.

Perfectionniste, il a toujours tout prévu jusque dans les moindres détails, bien qu’à la fin de la troisième saison, il soit finalement déjoué par les autorités après qu’elles lui aient fait croire qu’ils avaient tué son amant Raquel. Cependant, il est probable qu’il sera toujours en tête au cours de la prochaine saison.

