Moonshadow Review L’édition Ultimate

Il y a 35 ans, il a été décidé de publier une œuvre différente sous le label Epic Comics, appartenant à Marvel. Maintenant, Panini dans sa ligne Evolution nous apporte, pour la première fois en espagnol, le premier roman graphique peint à l’aquarelle, Moonshadow.

La première chose qui nous frappe dans cette édition définitive de L’ombre de la lune c’est à quel point il est volumineux compte tenu de son contenu. Douze épisodes de trente-deux pages chacun plus l’inclusion de l’épilogue, créé des années plus tard pour la publication sur le label DC Vertigo, Adios Moonshadow, une sorte de mélange entre roman illustré ou histoire avec des images à l’appui. En outre, le tome à couverture rigide comprend divers extras tels que les pages de script originales et les plans de Jean Marc DeMatteis, ainsi que des croquis et des couvertures conçus par John J.Muth, qui ont ensuite été même mis au rebut lors du processus final. Un ensemble très complet pour une histoire qui ne convient pas à tous les publics en raison de sa mise en scène complexe.

Moonshadow nous raconte avant tout l’expérience de grandir de l’enfance tendre à l’âge adulte, en passant par la puberté. Le protagoniste lui-même est le narrateur des événements, une fois la vieillesse atteinte. Nous trouvons une narration qui utilise des fragments d’œuvres classiques comme inspiration précédente pour capturer plus tard, en conjonction avec ces paragraphes, différents moments d’une époque où nous avons commencé à nous montrer plus indépendants et à forger notre caractère définitif, souvent influencé par des facteurs externes. L’importance de la famille (y compris la relation parentale-filiale), la perte d’êtres chers, le premier barbotage d’amour et de sexe (sans oublier la masturbation), l’alcool, les drogues, les premiers emplois … une revue très complète de ces premières préoccupations.

Et lorsque nous parlons d’auteurs classiques (et pas si classiques), nous nous référons à des écrivains de la stature de William Shakespeare, Charles Dickens, Fyodor Dostoevski, Robert Louis Stevenson, Alexander Dumas, Hermann Hesse, L. Frank Baum, Robert E. Howard, Lewis Carroll, James Matthew Barrie, JRR Tolkien ou Miguel de Cervantes Saavedra lui-même. Et jusqu’à présent, nous n’avons cité que la prose, car parmi les poètes, nous trouvons également des références à Lord Byron, Percy Bysshe Shelley, William Blake ou John Keats. Le magicien d’OZ, Peter Pan, les trois mousquetaires, Alice au pays des merveilles, le capitaine Blood, l’île au trésor, Don Quichotte, le seigneur des anneaux… Toute une déclaration d’intentions de retracer des aventures, à laquelle s’ajoutent des influences de la bande dessinée de super-héros.

Jean Marc DeMatteis avait toute liberté pour réaliser ce travail très personnel, qui pourrait même comporter des éléments autobiographiques. Dans une approche qui, à maintes reprises, nous amène à nous transporter dans l’univers de rêve de l’auteur, nous apprécions l’idéalisation des concepts d’une vie qui ne cesse de croître dans différents univers spatiaux créés pour recouvrir la réalité. De plus, Moonshadow n’allait même pas être intitulé comme ça, mais Stardust. Mais il a finalement pris le nom de la chanson songake de l’auteur-compositeur-interprète Cat Stevens. Un cadre basé sur le genre fantastique et la science-fiction qui regorge de métaphores constantes et d’un poids philosophique important.

Une telle création spéciale et personnelle devait avoir une section graphique pour correspondre, à tel point qu’elle est devenue un point de repère historique, un roman graphique peint par John J. Muth à l’aquarelle. Il comptait sur des collaborations occasionnelles d’autres grands peintres tels que Kent Williams et George Pratt, qui étaient parfaitement mélangés avec Muth. Son art nous imprègne d’intimité et de ténacité transférées dans un environnement fantastique et imaginatif. Son récit étudié et l’impact visuel de ses peintures peuvent ne pas plaire à un lecteur de bande dessinée occasionnel, mais il faut admettre que Moonshadow ne serait pas l’œuvre qu’elle est si le style était différent. Tout forme une machine parfaitement graissée.

Chacun d’entre nous, après avoir lu ce travail, peut transférer notre enfance dans un format d’histoire surréaliste, dans lequel idéaliser ou aggraver les événements qui nous ont marqués, dans lequel apparaître comme un héros ou un méchant, donner des rôles à la famille ou aux amis, qui transformer, maintenir l’essence de la mémoire. Pendant ce temps, le voyage avec Moonshadow, sa mère « Girasol », son ami Ira et son chat Frodon, valent la peine d’être vécus à travers les vignettes de ce roman avec pratiquement aucune collation en langue parlée. Sans oublier les G’L Doses, les Mavianos et les Goyimianos, sans lâcher J.M. DeMatteis.

