Morbius et de nouveaux mutants ouvriront-ils la porte aux films de bandes dessinées d’horreur?

Avant de nous lancer dans les choses, je reconnais des films comme Venom, The Crow, Hellboy, Spawn, Constantine et d’autres qui l’ont précédé. Bien qu’ils aient abordé le thème de l’horreur, aucun ne l’a adopté en dehors de Brightburn.

New Mutants et Morbius cherchent à aller un peu plus loin.

De temps en temps, nous obtenons une série de colonnes et d’articles sur la façon dont le thème du film de super-héros devient sursaturé et périmé. Bien que les chiffres du box-office soient immensément solides, ce n’est qu’une question de temps avant que le public ne recherche quelque chose de nouveau et de frais.

Grâce à quelques nouvelles bandes-annonces comme Fox (je vais les appeler un peu plus longtemps), New Mutants et Morbius arrivent et vous font dire: “Ouais, c’est différent, je veux voir où ça va.”

Mais est-ce que suffisamment de gens ressentiront cette façon de faire en sorte que cette tendance se poursuive?

Les fans de la bande dessinée connaissent probablement le scénario de “The Demon Bear Saga” et sont impatients de voir ce qui s’en vient. Mais le cinéphile moyen est probablement un peu confus quant à ce qu’il a vu et à la façon dont cela s’intègre au reste de la franchise X.

New Mutants a pris beaucoup de bosses et a été la cible de nombreuses rumeurs. Heureusement, il obtient son dû. La dernière bande-annonce ressemble à un film d’horreur complet dans l’univers du film X-Men. C’était censé. Le réalisateur du film, Josh Boone, a parlé à IGN il y a quelque temps du projet et l’a expliqué clairement. Voici quelques faits saillants de l’interview:

Sur la façon dont Fox l’a laissé faire un film d’horreur X-Men: «FOX a créé Deadpool et Logan et ils étaient en quelque sorte tellement différents sur le plan du ton qu’ils se sentaient encouragés à nous laisser aller le rendre différent, et faire en sorte d’avoir son propre ton et son identité. Je considère les films X-Men principaux comme des films de science-fiction grandioses. Il s’agit bien plus d’un film d’horreur axé sur la performance. »

Sur ce qui a influencé le film: «Tout notre argumentaire pour cette série était basé sur la course de Bill Sienkiewicz avec Chris Claremont [The New Mutants vol. 1 #18–31, 35–38], il en est de même lorsque les nouveaux mutants sont devenus sombres et surréalistes et davantage axés sur l’horreur.

Nous avons été incroyablement inspirés par l’histoire de “Demon Bear” qui est probablement la meilleure et la plus connue des New Mutants. Nous avons également puisé dans des films comme One Flew Over the Cuckoo’s Nest, Stephen King stuff et même Nightmare on Elm Street 3: Dream Warriors.

Darabont l’a écrit à l’époque et cela nous a beaucoup inspirés. Si nous venions de faire la bande dessinée de New Mutants, elle aurait été très bien montée comme un film X-Men dans le manoir avec le professeur X et tout ça. Nous voulions donc vraiment faire quelque chose de différent. Donc, ce que nous avons apporté à Sienkiewicz et à Claremont contre New Mutants, c’est cette idée qu’ils sont tous dans un trou psychologique pour les mutants. “

Sur la façon dont il se connecte à l’univers X-Men et d’autres X-Men apparaîtront dans le film: “Je ne peux pas … il y a des choses dont je ne peux pas parler. Je peux simplement dire qu’il est connecté à et fait partie de l’univers X-Men, et continuera à faire partie de l’univers X-Men et en fera partie à mesure qu’il s’ouvre dans les prochains films et tout ça.

Chaque vidéo se plaint en ligne de personnages qui n’y figurent pas actuellement. Je dirai que nous allons également introduire de nouveaux personnages dans le prochain film. Des personnages comme Karma et Warlock, et tout ce qui sera dans les futurs films. “

Passons à Sony et Morbius, qui ont obtenu le feu vert après avoir vu la réponse à Venom et à son box-office sain. Avi Arad a confirmé qu’il y avait de l’enthousiasme chez Sony pour produire Morbius, en particulier en raison de l’histoire d’un «guérisseur qui devient un tueur, et comment gérez-vous [that?]”

D’après l’apparence de la bande-annonce, Morbius reprendra les éléments d’horreur mis en place par Venom.

Prendre le genre d’horreur et les examiner à travers des films de bandes dessinées, en devenant son propre type de film d’horreur, pourrait ouvrir les portes d’un tout nouveau sous-ensemble, qui attirerait des créateurs indépendants à la table.

Bien sûr, cela ne fonctionnera que si ces films à gros budget fonctionnent bien au box-office. Que pensez-vous de la bande-annonce? Le public se pressera-t-il pour voir un film de mélange d’horreur / super-héros?