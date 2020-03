Morbius le vampire vivant de Marvel a une nouvelle date de sortie

Sony a retardé la date de sortie du film Morbius le vampire vivant de Marvel à cause du Coronavirus.

Après le succès de Venom en 2018, Sony crée un univers cinématographique de méchants de Spider-Man. Cette année arrivait Morbius, le vampire vivant Émerveillez-vous, mais à cause de la pandémie causée par le coronavirus retardent toutes les versions.

Donc, ce film est passé de l’été 2020 au printemps 2021, plus précisément Morbius sortira le 19 mars 2021. Ce week-end, vous devrez affronter le prochain film Paranormal Activity et Tomb Raider 2 avec Alicia Vikander. Comparé à sa date de sortie originale, il avait la comédie Barb et Star Go à Vista Del Mar, ainsi que le deuxième week-end Tenet de Christopher Nolan. Un autre film qui pour l’instant conserve sa date de sortie.

Sony voulait que Morbius soit leur grand succès de l’été, après tout, Venom a surpris tout le monde avec la somme d’argent qu’il a gagnée, donc inclure Vulture de Michael Keaton dans les bandes-annonces n’a intrigué que les fans des films Marvel .

Ce changement affecte-t-il vos plans?

Sony n’est qu’un autre studio de cinéma retardant ses films d’été en raison du coronavirus, mais on ne sait pas exactement comment la nouvelle date de sortie de Morbius affecte ses autres plans liés à Marvel.

Sony maintient actuellement le film Venom 2 pour le 2 octobre 2020, ce qui signifie que Morbius, le vampire vivant de Marvel n’aura aucune référence dans cette histoire. Car si l’ordre de sortie était important, il faudrait aussi déplacer l’arrivée dans les salles du symbiote avec Tom Hardy. Sans oublier que Spider-Man 3 devrait également sortir en 2021, ce qui peut changer car ils devraient commencer le tournage cet été et nous ne savons pas quelle sera la situation mondiale.

