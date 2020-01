Morbius Movie: Jared Harris ne joue pas au docteur Octopus

Jared Harris abat les théories des fans selon lesquelles il joue secrètement au Docteur Octopus dans le prochain film méchant de Spider-Man, Morbius. Si cela est vrai, ce ne serait pas la première fois que l’acteur incarne un méchant, Harris ayant précédemment interprété le professeur Moriarty face à Holmes de Robert Downey Jr. dans Sherlock Holmes: A Game of Shadows et l’insidieux Dr David Robert Jones sur Fringe. . Bien sûr, ce n’était qu’une partie de la raison pour laquelle un certain nombre de personnes le soupçonnaient immédiatement lorsqu’il s’est présenté en jouant un personnage encore inconnu dans la bande-annonce de Morbius publiée la semaine dernière.

En plus de taquiner le voyage de Michael Morbius (Jared Leto) d’un biochimiste maladif à un vampire assoiffé de sang dans le film, la bande-annonce a confirmé que Morbius faisait partie du MCU en incluant un camée de graffitis Spider-Man et, à la fin, Michael Vautour de Keaton dans la chair. En cas de doute, il est clair maintenant que l’intention de Sony est d’utiliser Morbius pour développer un film Sinister Six mettant en vedette Vulture, Morbius et potentiellement Woody Harrelson en tant que Carnage du prochain Venom 2. La question est de savoir si le spin-off introduira de nouvelles versions de tout autre voyou de Spider-Man?

Après que Harris soit apparu comme le mentor anonyme de Morbius dans la bande-annonce, les fans ont rapidement soupçonné qu’il jouait vraiment une nouvelle version de l’ennemi classique de Spidey, Otto Octavius ​​ou Doctor Octopus (alias Doc Ock). Cependant, lorsqu’il a été interviewé par Variety aux SAG Awards 2020 (où il a été nominé pour Tchernobyl), Harris a dit “Non” à la rumeur avant d’ajouter “J’adore l’imagination des fans, c’est excitant pour moi de penser à l’imagination qui que les fans ont. Mais oui non, ce n’est pas le cas “.

Étant donné que le docteur Octopus est un membre fréquent des Sinister Six dans l’univers Marvel Comics, il y a de fortes chances qu’il s’associe à Vulture et au reste de son gang dans l’adaptation du film, si cela devait finalement arriver. On ne sait pas jusqu’où un film Sinister Six pourrait être loin; Morbius est le seul spin-off de méchant de Spider-Man avec une date de sortie confirmée (bien que Venom 2 soit le mystère que Marvel a prévu pour octobre) et Sinister Six n’a pas eu d’écrivain et / ou de réalisateur depuis Bad Times au Le réalisateur d’El Royale Drew Goddard était attaché avant Spider-Man rejoignant le MCU. Non pas que cela ait empêché la productrice Amy Pascal de taquiner le film ou de dire qu’elle espère que Goddard reviendra pour Sinister Six au cours des deux dernières années.

Comme c’est souvent le cas avec ces types de rumeurs, le déni de Harris doit être pris avec un grain de sel; s’il jouait secrètement Doc Ock, il ne le confirmerait pas si loin avant la sortie de Morbius cet été, de toute façon. C’est un grand acteur de personnage et ferait bien comme à peu près n’importe quel méchant de Spider-Man, alors j’espère qu’il y a plus dans le rôle de Harris dans Morbius qu’il rencontre l’œil (qu’il soit un méchant secret ou non) et il ne joue pas simplement un rôle de soutien jetable dans le film. Beaucoup pensent qu’Alfred Molina a livré l’une des meilleures performances de super-vilains de tous les temps en tant que Docteur Octopus de Spider-Man 2 de Sam Raimi, mais quelqu’un du calibre de Harris pourrait certainement remplir ses chaussures. Pour l’instant, cependant, cela ne devra rester qu’une rumeur.

