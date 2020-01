Morbius Movie Trailer Breakdown & MCU Story révèle

Voici une ventilation complète du premier Morbius bande annonce. Depuis quelque temps, Morbius est une proposition assez curieuse. Basé sur le personnage de bande dessinée Marvel du même nom, Michael Morbius a fait ses débuts en tant que méchant Spider-Man quelque peu tragique en 1971 avant d’être étoffé dans sa propre série de bandes dessinées et recadré comme plus d’un anti-héros ces dernières années. Le personnage inspiré de Dracula a rapidement attiré ses propres fans, en particulier ceux qui ont le goût du gothique.

Après que Marvel Studios se soit arrangé pour reprendre Spider-Man, Sony a tourné son attention vers les méchants du web slinger, en faisant de Tom Hardy le personnage principal de Venom puis du chanteur oscarisé 30 Seconds To Mars, Jared Leto, en tant que vampirique Morbius. Malgré un box-office impressionnant, Venom a attiré des critiques très mitigées, de sorte que les espoirs pour Morbius ont été quelque peu étouffés.

Continuez à faire défiler pour continuer à lire

Cliquez sur le bouton ci-dessous pour démarrer cet article en vue rapide.

En relation: Chaque film de super-héros à venir en 2020

Tout a changé grâce à l’accord de Marvel et Sony pour garder Spider-Man de Tom Holland dans le MCU et, au cours des derniers jours, des rumeurs ont commencé à se répandre suggérant que Morbius était entièrement intégré au sein de la franchise record de Marvel. Ajouté aux fuites bien reçues de l’apparence monstrueuse de Leto, et un air d’excitation a rapidement commencé à se former autour du premier regard imminent sur Morbius. Avec une série de clichés hype et la confirmation des rumeurs du MCU, la bande-annonce de Morbius a très bien mis le feu à Internet. Voici tout ce que révèle la première bande-annonce de Sony pour Morbius.

Michael a été victime d’intimidation quand il était enfant

La première image que les fans voient du titulaire Michael Morbius, il est victime d’intimidation dans la cour d’école quand il était jeune, probablement en raison de sa mauvaise santé physique. Cela est assez cohérent avec les origines sympathiques du personnage de bande dessinée classique, et Jared Harris (Fringe, The Expanse) est sur place pour agir comme une figure paternelle, nourrir l’intelligence de Michael et le défendre contre la cruauté. Dans les bandes dessinées Marvel, Morbius est de nationalité grecque, mais rien n’indique cela dans les images de fond de la bande-annonce, avec des accents américains dominant.

Morbius souffre d’une maladie du sang rare

Bien que le pays d’origine de Morbius ne soit pas clair, il est révélé que le personnage a une maladie sanguine très rare depuis sa naissance, et le personnage de Jared Leto passe sa vie à étudier la médecine dans le but de guérir cette affection pour lui-même et pour les autres. Son occupation et son état de santé sont directement issus des bandes dessinées, même jusqu’à ce qu’il reçoive un prix Nobel. Il est clair, d’après la bande-annonce, que Morbius ne sera pas satisfait de son travail tant qu’il n’aura pas trouvé de solution à ses problèmes de santé.

Adria Arjona est Martine Bancroft

La bande-annonce de Morbius donne un premier aperçu de Martine Bancroft d’Adria Arjona, l’amante de Michael dans les bandes dessinées. Il y a certainement une chimie entre les deux leads dans la bande-annonce, mais aucune confirmation explicite qu’ils sont engagés pour être mariés pour le moment. Au lieu de cela, Martine agit comme un collègue soignant, avertissant Morbius des dangers que comportent ses expériences et l’implorant d’être prudent, évidemment en vain. Martine semble être l’une des premières à découvrir et à assister à l’horreur de la transformation de Morbius. En parlant de ça …

En relation: Comment Spider-Man peut faire partie du MCU et de l’univers méchant de Sony

Transformation de Morbius

La pièce maîtresse de la bande-annonce de Morbius (bien que ce ne soit certainement pas le point culminant) est une série de plans assez étendue décrivant le moment où Michael Morbius se transforme en justicier de type vampire. Cette histoire d’origine s’écarte considérablement des bandes dessinées. À l’origine, la tentative de Morbius de se guérir impliquait une thérapie de choc et de l’ADN de chauves-souris. Bien que l’élément de chauve-souris reste certainement, il semble que le personnage de Leto doit être mordu et infecté à plusieurs reprises par une certaine espèce de mammifère volant afin de guérir sa maladie, ce qui nécessite la visite d’une falaise cinématographique exotique et le Batman-essaim de chauves-souris subséquent moment. La bande-annonce suggère que Morbius utilisera un mélange de technologie et de sérum pour activer ses capacités, attirant les chauves-souris en utilisant son propre sang et un instrument semblable à une harpe qui pourrait produire la résonance sonore requise pour que les créatures l’attaquent.

“Force et vitesse accrues”

Bien que initialement pâteux et proche de la mort, Morbius guérit bientôt dans les fans déchirés de Jared Leto s’attendront à voir. De plus, le traitement vampirique de Morbius lui a donné une force et une vitesse accrues qu’il, tout comme un méchant de Spider-Man classique, documente facilement sur bande afin que le public sache ce qui se passe. Le pseudo-vampire brise le verre avec ses poings nus et soulève des objets incroyablement lourds, tout en montrant de nouveaux réflexes inhumains.

Saut de vampire de Morbius

Explorant les pouvoirs plus uniques de Morbius, Michael est alors vu sauter dans un couloir, accroché aux murs et recouvert d’une traînée colorée de brume. Cet effet visuel particulier rappelle quelque peu Nightcrawler des films X-Men. Tous les pouvoirs présentés jusqu’à présent sont conformes aux bandes dessinées, et il y en a même certains, tels que l’hypnotisme et le vol à courte distance, qui ne sont pas présentés dans la bande-annonce, mais pourraient figurer dans le film terminé.

Emplacement de l’écho

Une puissance qui fonctionne est la localisation de l’écho. Les yeux de Morbius deviennent blanc vampire stéréotypé et le médecin émet une onde sonore, qu’il peut ensuite utiliser pour cartographier son environnement. C’est un résultat direct de l’ADN de chauve-souris à l’intérieur de Michael et reflète les pouvoirs de son homologue comique. Cette capacité permettra sans aucun doute à Morbius de combattre dans l’obscurité la plus profonde, de détecter les ennemis cachés et d’augmenter ses réactions déjà stellaires. Bien sûr, tout ce pouvoir a un prix, et Leto décrit un désir de sang persistant depuis sa renaissance sur le thème des chauves-souris. L’équilibre entre nourrir et rester humain est au cœur de chaque histoire de vampire, et Morbius ne sera probablement pas différent. De plus, il y a de nombreux plans de Morbius se promenant avec sa capuche dans les rues, ce qui pourrait faire allusion à une aversion au soleil.

En relation: Tout ce que vous devez savoir sur Morbius

La scène d’action océanique

La remorque Morbius offre un long aperçu d’une séquence d’action clé définie sur un grand pétrolier au milieu de l’océan. On ne dit pas explicitement pourquoi Morbius attaque le pétrolier ou pourquoi il est sur le navire pour commencer, mais un coup semble montrer une silhouette allongée sur le sol, qui pourrait peut-être être Mme Bancroft. Si c’est le cas, cette scène montre sans aucun doute Morbius en mission de sauvetage – une hypothèse logique puisque le médecin semble avoir le plein contrôle de ses nouveaux pouvoirs à ce stade du film. Comme dans les bandes dessinées, ces plans montrent comment Michael transformé utilise ses griffes comme des armes et peut charger dans les airs pour attaquer ses ennemis.

Spidey le meurtrier

Le premier gros œuf de Pâques de la bande-annonce de Morbius est accompagné d’une photo de certains graffitis de Spider-Man et d’un “assassin” grossièrement peint à la bombe sur le dessus. Il s’agit d’une référence à la conclusion de Spider-Man: loin de chez soi, où Mysterio de Jake Gyllenhaal a accusé Peter Parker pour une attaque terroriste et a ensuite révélé son identité au monde entier via le journal de J.Jonah Jameson. Bien que l’on pensait que l’association de Spidey avec les Avengers pourrait lui épargner le contrôle moral du public, les accusations semblent avoir fait des ravages sur la réputation du web-slinger. Étrangement, le Spidey représenté ici est celui de Tobey Maguire, plutôt que celui de Tom Hollands – probablement soit un possible conflit de droits d’image, soit un œuf de Pâques en prime intentionnel.

Matt Smith est Loxias Crown / Hunger

L’ancien onzième docteur, Matt Smith, est entrevu dans la remorque Morbius marchant sur une plate-forme de métro avec une démarche menaçante. Smith incarnera Loxias Crown, mieux connu des fans des bandes dessinées de Marvel sous le nom de Hunger, un autre pseudo-vampire aux traits à la fois humains et chauves-souris. Morbius et Hunger viennent à plusieurs reprises dans le monde Marvel, ce qui implique fortement que Smith sera le méchant du héros sympathique de Jared Leto. Dans le film, Crown sera initialement l’ami de Michael, les deux hommes souffrant du même trouble sanguin rare. Attendez-vous à ce que cela change une fois que Michael a commencé sa transformation.

Le vrai visage de Morbius

Bien que cette image ait été divulguée en ligne bien à l’avance, la révélation du visage du monstre de Morbius est toujours un point fort distinct de la bande-annonce. Le look est très précis, sans se dérober aux aspects d’horreur de l’apparence du personnage. Cela dit, il est évident d’après les images que Morbius ne sera pas définitivement démoniaque, même après que ses pouvoirs auront commencé à se manifester, avec Sony désireux de capitaliser sur leur homme vedette autant que possible. Il reste à voir exactement comment fonctionnera le changement d’apparence de Michael; s’il doit y avoir certaines conditions en place, ou si la conception défigurée devient permanente après un certain point dans le film.

En relation: Morbius et de nouveaux mutants traversant l’horreur sont intelligents pour les films de super-héros

Le vautour revient!

Le plus grand moment de la bande-annonce, quelle que soit la façon dont vous le découpez, Michael Keaton reprend son rôle de Vulture de Spider-Man: Homecoming. Bien que le rôle de Keaton ne puisse être rien de plus qu’un camée, les implications sont énormes, car sa présence confirme sans aucun doute que les films Marvel de Sony font maintenant partie de l’univers cinématographique Marvel. Morbius a terminé le tournage en juin 2019, des mois avant que les problèmes de droits de Spider-Man ne deviennent les manchettes, de sorte que Morbius sera en grande partie autonome, avec toutes les connexions MCU intégrées par la suite, grâce à des reprises et des séquences ajoutées. Plus intéressant, Keaton semble porter les mêmes vêtements de prison qu’il avait dans les dernières scènes de Spider-Man: Homecoming, ce qui implique qu’il vient juste de sortir de prison quand Morbius se déroule.

Plus: Les plus grands risques au box-office de 2020

Dates de sortie clés

Veuve noire (2020) date de sortie: 01 mai 2020

Éternels (2020) date de sortie: 06 nov.2020

Shang-Chi et la légende des dix anneaux (2021) date de sortie: 12 février 2021

Docteur Strange dans le multivers de la folie (2021) date de sortie: 07 mai 2021

Thor: amour et tonnerre (2021) date de sortie: 05 nov.2021

Spider-Man: Retrouvailles 3 (2021) date de sortie: 16 juil.2021

Panthère noire 2 (2022) date de sortie: 06 mai 2022

Morbius (2020) date de sortie: 31 juil.2020

Explication des destroyers de l’étoile de la mort de Star Wars 9 (mieux que le film)

A propos de l’auteur

Craig a commencé à contribuer à . en 2016, plusieurs années après avoir obtenu son diplôme universitaire, et se déchaîne depuis, principalement pour lui-même dans une pièce sombre. Ayant auparavant écrit pour divers médias sportifs et musicaux, Craig s’est rapidement tourné vers la télévision et le cinéma, où une éducation régulière de la science-fiction et de la bande dessinée a finalement pris son envol.

Craig a déjà été publié sur des sites tels que Den of Geek, et après de nombreuses heures gorgées de café sur un ordinateur portable, le travail du soir à temps partiel s’est finalement transformé en une carrière à temps plein couvrant tout, de l’apocalypse zombie à la Starship Enterprise via le TARDIS.

Depuis qu’il a rejoint le groupe ., Craig a été impliqué dans les dernières nouvelles et les listes de classement légèrement controversées, mais travaille maintenant principalement comme rédacteur de longs métrages.

Jim Carrey est le premier choix d’acteur de Craig et les sujets préférés incluent les super-héros, l’anime et le génie non reconnu de la trilogie musicale du lycée.

En savoir plus sur Craig Elvy