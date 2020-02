Morbius se connectera comme ça avec les films Spider-man et Venom

Les méchants des films Spider-man et Venom sont le lien avec Morbius, le vampire vivant de Marvel.

Cette année sortira Morbius, un nouveau film avec personnage émerveillé, qui fera partie de l’univers de films de Spider-Man, où vous devez également ajouter Venin.

Selon les dernières fuites, il y aura une scène dans le film de Morbius où le protagoniste joué par Jared Leto Il est emprisonné. Là, il est enfermé Adrian Toomes (Michael Keaton) alias Le vautour Le méchant principal du film Spider-man: Retrouvailles (2017). Lors de son premier contact, il lui apprend qu’il forme une escouade de criminels qui sera imparable et qu’il appelle “les six accidents”. En principe Morbius Refusez l’offre.

La scène à l’intérieur de la prison avance et une projection des méchants apparaît Couronne Loxias (Matt Smith) qui lui dit qu’il a tenu sa bien-aimée et la tuera s’il ne va pas à un certain endroit. Alors Morbius Libérez tout son pouvoir pour sortir de prison. Mais comment cela provoque le chaos et la destruction, de nombreux autres prisonniers parviennent à s’échapper. Parmi eux se trouve évidemment Adrian Toomes / Le vautour Je vous remercie.

Mais Cletus Kasady (Woody Harrelson) parvient également à sortir de prison.

Le film de Venin s’est terminée par une scène post-crédits où Eddie brock (Tom Hardy) visite à Cletus Kasady en prison. Ce sera le même que celui dans lequel vous vous trouvez Adrian Toomes et Morbius. Ainsi, le méchant psycho de Marvel sera également là et profiter des événements pour s’échapper. Ce qui signifie que pour Venin 2 il sera libre de faire le mal et de faire appeler son symbiote Carnage.

Une manière simple et brillante de rejoindre les films de Spider-Man, Venom et Morbius. Bien que cela n’explique pas s’ils sont vraiment dans le même univers cinématographique que les Vengeurs et donc on ne sait pas si c’est un monde où les événements de Avengers: Fin de partie.

