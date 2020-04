Morbius Set Photo peut révéler une connexion au venin | .

Définir des photos pour Morbius révéler une connexion Venom amusante – et faire allusion aux plans de Sony pour Eddie Brock. Spider-Man de Tom Holland peut faire partie de l’univers cinématographique Marvel, mais Sony conserve les droits du film sur le robot d’exploration et tous ses personnages secondaires. Le studio construit son propre univers commun de retombées Spider-Man, avec Tom Holland capable de sauter entre les deux franchises de films basées sur des bandes dessinées.

Venom n’a peut-être pas reçu de critiques positives de la part des critiques, mais il a été un succès au box-office mondial, totalisant plus de 850 millions de dollars dans le monde. Le prochain spin-off, Morbius, devait initialement sortir en juillet 2020; cependant, la pandémie de coronavirus a contraint Sony à repousser Morbius de sept mois au début de 2021. À l’heure actuelle, Venom 2 devrait toujours sortir en octobre, bien qu’il soit inévitable qu’il soit également reprogrammé.

En relation: Qu’est-ce que le retard de Morbius signifie pour Venom 2

Morbius avait tourné à Manchester au Royaume-Uni, et sur Twitter, un résident mancunien a publié un tweet suggérant un lien entre l’anti-héros vampirique de Jared Leto et Venom. Des graffitis de venin ont été ajoutés à un chantier de construction, démontrant un niveau amusant d’attention aux détails.

Morbius tourne peut-être à Manchester, mais la ville du Royaume-Uni devrait doubler en tant que New York. Cela rend très intéressant de voir des graffitis Venom, étant donné que le symbiote asservissant la langue vivait à San Francisco dans Venom. Il est possible que le journaliste Eddie Brock soit revenu à New York et son alter ego est devenu une sorte de légende urbaine. Alternativement, il se pourrait qu’il soit toujours à San Francisco, mais Venom est simplement devenu beaucoup plus célèbre. L’une ou l’autre possibilité servirait de configuration subtile pour un changement important dans le statu quo de Venom avant Venom 2, étant donné que Morbius devait à l’origine sortir avant la suite.

Sony a clairement réfléchi aux détails de ses décors. La première bande-annonce de Morbius comportait une surprenante affiche de Spider-Man en arrière-plan, avec le mot “meurtrier” griffonné dessus. Cela semble être une référence à la mort de Mysterio dans Spider-Man: loin de chez soi, confirmant que les retombées devraient être considérées comme faisant partie de l’univers cinématographique Marvel plus large. Il sera fascinant de voir si d’autres œufs de Pâques sont repérés sur les ensembles – et, en outre, si l’un de ces œufs de Pâques se transforme en points d’intrigue. Si Morbius et Eddie Brock sont tous deux à New York, ils pourraient se croiser plus tôt que tard.

Plus: Qui est la voix du venin?

Source: @fffabs via Twitter