Mortal Kombat 11: Spawn Fighter Guide (Comment vaincre l’enfer)

Sans doute la série de jeux vidéo la plus controversée de tous les temps, Mortal Kombat 11 poursuit l’héritage de la série de créer des jeux de combat horriblement violents et parfois violents, mais techniquement solides. Les studios Netherrealm offrent aux fans de la série l’une des entrées les plus raffinées de la série héritée. Avec une animation améliorée, un gameplay fluide et satisfaisant, avec un moteur et un système qui donne l’un des meilleurs jeux de combat sur le marché actuellement. À travers un casting de personnages préférés des fans, de Noob Saibot à de nouveaux arrivants impressionnants comme Kollector, la liste se révèle être l’une des meilleures des entrées modernes. Même avec son gameplay et sa liste exceptionnels, Mortal Kombat 11 offre une abondance de contenu pour un seul joueur. Avec son mode Krypt expansif, le mode histoire divertissant et à budget élevé, et une liste en constante évolution de tours pour les joueurs à jouer en échange de récompenses.

Hébergeant une variété de Kombatants de retour et de nouveaux combattants, les personnages DLC de Mortal Kombat 11 ajoutent à la fois du flair et de la personnalité au titre. Fournissant aux joueurs des personnages comme le Joker et le Terminator, le jeu n’a pas peur de tirer de sources extérieures pour remplir sa liste. Le personnage le plus récent ajouté au mélange est le propre Spawn de Todd Macfarlane. Un anti-héros avec un culte suivant en raison de son design créatif, de son cadre intrigant et de sa personnalité et de ses pouvoirs incroyables. Le Hellspawn est un invité demandé depuis l’époque de Mortal Kombat 9, et son incarnation dans Mortal Kombat 11 ne déçoit pas. Ce guide vise à mettre les futurs joueurs de Spawn sur la bonne voie pour réussir avec le personnage.

Spawn est dans une minorité de personnages de Mortal Kombat 11, dans la mesure où ses trois variantes de compétition sont des choix solides pour le jeu compétitif. Faire de Spawn un excellent choix pour les joueurs qui ne souhaitent pas s’enliser dans une seule variante efficace.

La première variante compétitive de Spawn, From Hell, offre aux joueurs un style de jeu de zonage moyen. Équipé de deux mouvements spéciaux différents, le premier Guns Blazing est un coup de feu anti-aérien utile qui, lorsqu’il est amplifié, tire un barrage de balles vers un adversaire. Guns Blazing peut être utilisé pour mettre fin aux combos de Spawn, mais cela crée une grande quantité d’espace entre Spawn et son adversaire, le rendant effectivement inutile, car ses armes ne peuvent pas atteindre le plein écran. Spawn accède également à un coup spécial de coup de pied dans cette variation. Ce coup de pied de plongée peut être utilisé pour vérifier les adversaires qui sont enclins aux attaques de saut d’anti-aération de Spawn, les forçant à réfléchir à deux fois avant d’essayer de le faire.

The One, la deuxième variante compétitive de Spawn, est la variante Combo standard de ses trois. Équipé d’un puissant coup spécial Chargin Hellspawn, qui une fois amplifié sert de lanceur de Spawn dans cette variation. Spawn a également accès à un mouvement spécial de glisse utile qui permet au personnage de s’approcher des airs à une distance plus éloignée. Il permet également à Spawn d’étendre ses combos d’annulation de saut s’il est utilisé correctement, mais cela peut nécessiter une exécution préalable. Dans l’ensemble, il s’agit de la variante la plus facile à utiliser et permet d’intensifier les dégâts lors de la maîtrise.

Enfin, la variation Hellspawn de Spawn fournit une variété d’outils uniques et intéressants à sa disposition. Spawn accède à une capture de commande atteignant presque le plein écran. Une fois amplifiée, cette attaque permet à Spawn de devenir invisible et d’ajouter au jeu de confusion intense sur lequel cette variation repose. Sachez que cette saisie de commande est une attaque élevée et peut être esquivée par votre ennemi. Spawn accède également à un coup spécial Position qui fournit à l’anti-héros une variété d’attaques utiles à partir de cette position.

Des trois variantes, The One s’avère être la plus facile à maîtriser et à comprendre. Cependant, si un match nécessite que Spawn adapte un style de jeu de zonage moyen, From Hell est une bonne variante à choisir. Le puissant potentiel de mélange de Hellspawn se prête bien aux joueurs qui préfèrent jouer un plan de jeu plus délicat et difficile à bloquer.

Bien qu’il soit trop tôt pour dire comment il s’intégrera dans la méta du jeu, en l’état, Spawn semble être un personnage puissant. Avec une variété de cordes, de normales et de mouvements spéciaux utiles, le guerrier Hellspawn s’adaptera certainement au moule de Mortal Kombat 11.

Spawn a une liste apparemment infinie de points forts. En commençant par ses cordes de base et les plus rapides, Back From Hell et Soul Chamber, les deux fournissent à Spawn un puissant jeu d’esprit à sa disposition. Les deux Back From Hell et Soul Chamber sont plus sur le bloc, permettant à l’anti-héros de maintenir sa pression écrasante sur son ennemi. Couplé au puissant Krushing Blow de Soul Chamber, qui se déclenche sur un contre-coup, les joueurs peuvent conditionner leur ennemi à ne pas appuyer sur les boutons permettant à Spawn de déclencher des jeux d’esprit dévastateurs. Spawn possède également une portée absurde sur ses attaques normales de cape, deux cordes associées à sa cape, Fighting the Phlebiacs et Vaporizers Visage offrant un jeu de confusion haut-bas ambigu en soi. Associé au potentiel de combo dévastateur de Spawn et à son Fatal Phantasm polyvalent, qui laisse un ennemi debout et Spawn en avantage, il est facile de voir comment le Hellspawn serait considéré comme un personnage de niveau supérieur / supérieur.

Même avec toutes ces forces, Spawn n’est pas sans défauts. Le premier est la vitesse inférieure à la moyenne des caractères. bien qu’il ne s’agisse pas d’une faute paralysante, il permet au personnage de s’effondrer face à des personnages se précipitant rapidement. De nombreux mouvements spéciaux de Spawn sont incroyablement négatifs sur le bloc, forçant les joueurs à maîtriser l’art de la confirmation des coups. Car, si une chaîne est bloquée et qu’un joueur entreprend un coup spécial, il est probable que l’adversaire punira le personnage pour une tonne de dégâts.

Tout cela pour dire que le personnage est visuellement époustouflant et un plaisir à jouer. Donc, indépendamment de ses forces et faiblesses générales, Spawn est une édition polyvalente et étonnante de la liste du jeu. Ajoutant aux nombreuses forces de Mortal Kombat 11.

Mortal Kombat 11 est disponible sur PS4, Xbox One, PC et Nintendo Switch.