Mortal Kombat Legends animé: la vengeance de Scorpion obtient un casting vocal

Le Hollywood Reporter annonce que Warner Bros.Animation prépare un nouveau film d’animation Mortal Kombat avec le titre Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge. Il fera ses débuts au premier semestre 2020.

Le casting comprendra Joel McHale comme Johnny Cage, Jennifer Carpenter comme Sonya Blade, Jordan Rodrigues comme Lui Kang, Patrick Seitz comme Scorpion et Hanzo Hasashi, Steve Blum comme Sub-Zero, Artt Butler comme Shang Tsung, Darin De Paul comme Quan Chi , Robin Atkin Downes comme Kano, David B. Mitchell comme Raiden, Ike Amadi comme Jax Briggs, Kevin Michael Richardson comme Goro, Gray Griffin comme Kitana et Satoshi Hasashi et Fred Tatasciore comme Demon Torturer. Il sera réalisé par Ethan Spaulding à partir d’un scénario de Jeremy Adams. Rick Morales et Jim Kreig produiront avec Sam Register producteur exécutif. Ed Boon sera le consultant créatif.