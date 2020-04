Mortal Kombat Legends: Revue du Scorpion & # 039; s (2020)

Mortal Kombat est un incontournable de la communauté des jeux vidéo. Le jeu à succès de Midway Games a commencé à attirer les joueurs en 1992, provoquant même une agitation en raison de ses horribles coups de finition, qui ont finalement conduit à la mise en œuvre du système de classement ESRB pour les jeux vidéo. Depuis lors, il continue de cultiver une base de fans incroyable qui grandit d’année en année. Il a même été adapté à plusieurs reprises également, avec un redémarrage en direct qui devrait arriver sur grand écran l’année prochaine. Après la faillite de Midway Games en 2009, la franchise a ensuite été acquise par Warner Bros. Entertainment. À la suite de cette acquisition, Warner Bros. Animation a décidé de créer sa propre fonctionnalité basée sur la propriété, et ils l’ont supprimée du parc. Mortal Kombat Legends: La vengeance du scorpion savoure sa matière première et ses horribles morts, faisant un all-in pour une promenade à sensations amusantes.

Le film commence avec Hanzo Hasashi (exprimé par Patrick Seitz) enseignant à son fils Satoshi (Gray Griffin) les voies du scorpion. Sur le chemin du retour vers leur village, ils trouvent que le clan Lin Kuei l’a pris en embuscade, Sub-Zero (Steve Blum) menant la charge. Après avoir découvert sa femme décédée dans le massacre, ainsi que son jeune fils peu de temps après, Hanzo affronte Sub-Zero dans une horrible bataille qui, malheureusement, se termine par un bain de sang pour le premier. Cependant, Hanzo est miraculeusement ressuscité dans le Netherrealm par un sorcier nommé Quan Chi (Darin De Paul), qui lui explique qu’il peut se venger de Sub-Zero en se battant pour lui lors du 10e tournoi annuel de Mortal Kombat. Il accepte l’accord et prend une nouvelle identité dans le processus pour honorer son fils: Scorpion.

Connexes: 10 grands films que vous devriez regarder si vous aimez Mortal Kombat

Sur l’Earthrealm, un certain nombre de combattants se préparent également pour le tournoi, mais principalement pour aider à défendre leur royaume plutôt que d’atteindre la gloire. Raiden (Dave B.Mitchell) et Liu Kang (Jordan Rodrigues) dirigent l’équipage hétéroclite de combattants qui se sont mis à la compétition, y compris les nouveaux arrivants Sonya Blade (Jennifer Carpenter) et un acteur excentrique nommé Johnny Cage (Joel McHale). Bien que certains d’entre eux participent pour différentes raisons – Sonya pour retrouver le leader de Black Dragon Kano (Robin Atkin Downes) et Johnny croit juste qu’il se dirige vers un plateau de tournage – ils sont tous obligés de se réunir à la fin pour protéger le monde qu’ils appellent chez eux.

Il est évident que le réalisateur Ethan Spaulding est un grand fan de la franchise, car il y a beaucoup de doublures classiques Mortal Kombat à contourner et les décès sont joués au maximum. En ce qui concerne ce dernier, le film ne retient vraiment rien en ce qui concerne le gore. Des crânes et des épines déchirés directement à travers la tête aux bras arrachés des orbites, les décès sont sûrs de satisfaire tous les fans de Mortal Kombat. Littéralement, “Terminez-le!” est aussi prometteur que dans les jeux. Il est clair que les animateurs ont tout fait pour l’action et les effets, montrant chaque mouvement de finition dans des détails atroces, accompagné de nombreux clichés et fissures pour donner aux téléspectateurs une expérience complète.

Mortal Kombat Legends capture également exceptionnellement bien le monde du jeu vidéo original tout en trouvant des moyens subtils de se démarquer. Même les conceptions des personnages sont uniques, chaque acteur vocal apportant une abondance de charisme et d’énergie à leurs rôles respectifs pour obtenir d’excellentes performances. McHale et Carpenter, en particulier, ont certaines des plus grandes interactions. L’attitude audacieuse et dure comme des ongles de Sonya contraste bien avec la personnalité égoïste et absorbante de Johnny. Même McHale trouve des façons intelligentes de glisser dans des doublures effrontées (“Cela vaut mieux ne pas aller directement à la vidéo!”) Qui apportent sa propre touche comique au personnage de Johnny.

Malgré un début lent qui saute pour présenter tous ses principaux acteurs, le film a un bon rythme une fois qu’il démarre. Il garde les téléspectateurs sur leurs gardes avec de nombreuses séquences d’action, des scènes de combat et une histoire solide. Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge est un excellent début pour les films Mortal Kombat de Warner Bros. Animation, prenant tous les aspects que les fans aiment le plus de la franchise et les exécutant avec style. C’est un début solide qui prouve que l’entreprise sait ce qu’elle fait avec la propriété et, espérons-le, elle a plus de versements passionnants en magasin.

Suivant: Lisez la critique de . sur The Willoughbys

Mortal Kombat Legends: La vengeance du scorpion est disponible dès maintenant en numérique et sur 4K Combo Pack et Blu-ray Combo Pack à partir du 28 avril. Il est classé R pour une forte violence sanglante partout et dans une langue.