«MotherFatherSon» – Gere Fiction – Le septième art

Je ne me souviens pas de la dernière fois que j’avais vu Richard Gere. Depuis combien de temps ne l’ai-je pas vu, si peu ou pas. Et si vous me demandez, la vérité est que je ne saurai pas quel âge vous avez. Comme je ne sais pas quel âge a Fabrice Luchini, je pense qu’il est plus ou moins son cinquième et il me rappelle beaucoup. Les deux, en plus d’apparaître comme des jeunes raisonnables et enviables à maturité, portent en eux cette attitude de ceux qui ne veulent pas quitter le champ de bataille même s’il n’y a plus d’ennemi à combattre.

Le retraité pour épargner bronzé dans son métier que ce qu’il fait le fait déjà par habitude, pas par nécessité. Qu’il n’a plus rien à prouver et que, par conséquent, rien n’est exigé qui ne soit inné. Le plaisir de travailler pour profiter de votre métier. Le plaisir, le confort, la facilité d’interprétation de Richard Gere comme Richard Gere, comme la facilité d’interprétation de Fabrice Luchini comme Fabrice Luchini. Risque, ambition, attentes et satisfaction future modérément … homologués.

Une solvabilité qui, en apparence, voire en esprit, à presque tout ce que l’un ou l’autre fait à mi-chemin comme celui dans lequel il se trouve «MotherFatherSon», série télévisée dès qu’elle est au-dessus de ce qu’elle peut sembler être, dès qu’elle est au-dessous de ce qu’elle peut promettre. Presque correspondre à son intrigue, comme s’il s’agissait d’une correspondance égale entre une histoire et une fiction. Et il est compliqué de ne pas le considérer comme une histoire due ou correctement emballé comme une fiction.

Quoi que cela signifie. Peu importe ce que cela signifie et / ou essayez de nous dire ce croisement irrégulier entre drame familial, thriller politique et chronique sociale avec un accent britannique clair dont les multiples intentions s’annulent souvent. De la même manière que le personnage de Gere quin, au fond, canalise sa vision du monde à travers son journal «MotherFatherSon» canalise son histoire à travers une série télévisée qui, comme prévu de la BBC, est formellement irréprochable. Et surtout crédible, ou plausible, ou supposable.

Bien qu’il préfère être responsable du format plutôt que de laisser libre cours aux possibilités de l’histoire. Que dans un certain sens, quand il faut choisir, parce qu’il semble qu’il faut choisir, ça rend l’histoire à un format auquel elle est soumise et dans un certain sens, ça a du sens. En d’autres termes, l’histoire de «MotherFatherSon» Elle est par essence plus intéressante qu’elle ne finit par aboutir à la pratique, une fois vue dans un ensemble qui, bien qu’elle soit continuellement sur le point de le faire, n’exploite pas pleinement ses possibilités.

Ce n’est pas que ce n’est pas juste, que bien sûr, c’est au même niveau de solvabilité et de solidité que, comme je l’ai dit au début, offre quelqu’un avec une si bonne présence que Richard Gere. C’est que c’est encore une série télévisée qui, sauf à certains moments, qui ne sont ni nombreux ni peu nombreux, ressemble à une série télévisée. Son histoire, même si elle ne cesse de se divertir et d’offrir la bonne dose d’intrigue et de drame, ne se contente pas de dépasser sa notion de fiction à consommer en séances d’une heure … et à devenir une histoire vraie.

Par Juan Pairet Iglesias



