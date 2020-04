Mount & Blade 2 Bannerlord: Nude Player prend 60 ennemis et gagne

L’utilisateur de Reddit u / THEFABLED45 a affronté un groupe de pilleurs dans Mount & Blade II: Bannerlord avec un personnage nu et a gagné. Mount & Blade II: Bannerlord a été lancé sur Steam le 30 mars 2020 et comptait un plus grand nombre de joueurs que Doom Eternal.

Le jeu a été annoncé en 2012, le développeur TaleWorlds Entertainment restant relativement serré sur le jeu pendant la majeure partie de sa production, à l’exception de la bande-annonce occasionnelle de Mount & Blade II: Bannerlord. En 2019, il a été annoncé que le jeu sortirait dans le courant de 2020. Dès sa sortie, le jeu est en accès anticipé, ce qui en fait une bêta payante glorifiée pour tous ceux qui l’achètent et y jouent. En raison de son état d’accès anticipé, Mount & Blade II: Bannerlord manque de nombreuses fonctionnalités clés et est livré avec une multitude de bogues qui nécessitent des correctifs et des mises à jour fréquents. Malgré cela, le jeu a reçu des critiques principalement positives et a suscité beaucoup d’attention.

Connexes: le désordre du développement de Star Citizen causé par de l’argent mal géré, un manque de concentration

Posté sur Reddit, un utilisateur connu sous le nom de u / THEFABLED45 a affronté un groupe de 60 pilleurs avec un personnage nu et une épée à deux mains (et pas d’armée) et est sorti victorieux. Les pilleurs sont des groupes de personnages non-joueurs (PNJ) générés au hasard qui parcourent le monde de Mount & Blade II à la hauteur de leur homonyme. Ils peuvent être engagés et combattus, et de nombreux joueurs se sont plaints que les pillards néfastes sont maîtrisés et doivent être modifiés (nerf). u / THEFABLED45, cependant, a décidé de mettre cette théorie à l’épreuve et a dévasté une partie de Looter seule en utilisant une vitesse de mouvement supérieure et en restant en dehors de la portée de l’épée des Looters tout en piratant et en coupant avec son claymore. La vidéo se trouve ci-dessous:

Bien que l’IA du jeu ne soit pas terriblement difficile à vaincre, affronter toute une force ennemie seule n’est pas aussi simple que de marcher dans un pré non plus. La force que u / THEFABLED45 a rencontrée manquait également d’unités à distance, ce qui peut être gênant lorsqu’il manque un bouclier ou une armée pour les affronter. Quoi qu’il en soit, l’exploit du guerrier nu peut être une preuve suffisante pour réfuter la théorie surpuissante de Looter, même si la méthode utilisée est considérée comme un fromage et une rupture par immersion.

Les fans de la série Mount & Blade attendent depuis longtemps Bannerlord; si longtemps que beaucoup supposaient que le jeu ne serait jamais lancé en version complète ou resterait dans un état bêta perpétuel (comme Star Citizen). Le récent lancement Steam du titre a ravivé l’espoir que Mount & Blade II: Bannerlord sera un jour une expérience complète et raffinée, la plupart étant simplement heureux de pouvoir enfin mettre la main sur le jeu dans toutes les conditions et d’être prêts à accepter ses défauts. jusqu’à ce qu’ils soient réparés.

Suivant: Star Citizen va-t-il jamais sortir?

Mount & Blade II: Bannerlord sorti en Early Access le 30 mars 2020 et est disponible sur PC.

Source: Reddit