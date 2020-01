MTV Latin America confirme la nouvelle saison ACAPULCO SHORE

Après une saison qui a atteint des cotes historiques et battu des records d’audience, MTV Latin America confirme la nouvelle saison de l’émission de téléréalité la plus réussie et controversée d’Amérique latine, Acapulco Shore.

La septième saison du spectacle (13 x 60 ’) sera entièrement enregistrée à Mazatlan, la ville balnéaire paradisiaque de la côte mexicaine du Pacifique populaire pour ses plages, sa cuisine et sa vie nocturne. La nouvelle saison d’Acapulco Shore mettra en vedette la participation de certains des membres originaux de la réalité, ainsi que les débuts de nouveaux membres. L’annonce a été faite par Tiago Worcman, vice-président principal et chef de la marque des marques de musique et de divertissement pour ViacomCBS Networks Americas, a déclaré

À cet égard, Worcman a commenté: «La septième saison d’Acapulco Shore est un fait! Depuis le premier épisode, la réalité a défié les limites de la télévision et impacté la culture pop des jeunes d’une manière que nous n’aurions pas imaginée. Nous sommes prêts à faire passer la production au niveau supérieur et pour la première fois depuis la ville animée de Mazatlan. »

En 2019, Acapulco Shore a atteint sa cote la plus élevée de l’histoire en se positionnant comme la première de la saison la plus regardée de l’histoire de la franchise “ Shore ”, battant les réalités de Jersey Shore, Geordie Shore et Super Shore. La réalité controversée s’est positionnée dans des dizaines d’occasions comme l’un des sujets les plus commentés des réseaux sociaux en Amérique latine.

MTV a clôturé 2019 comme le meilleur classement depuis 2011 au Mexique, dans la principale démo jeunesse de la chaîne des 18-34 ans. L’excellente performance de la marque jeunesse a été tirée par des productions originales locales, notamment Acapulco Shore, Resistiré, entre autres. Ces données ont été fournies par Kantar Ibope.

Acapulco Shore est une émission de téléréalité qui suit un groupe d’amis tout en vivant les vacances de leur vie. Acapulco Shore est l’une des éditions internationales les plus réussies de la franchise “ Shore ”, qui comprend Geordie Shore (Grande-Bretagne), Floribama Shore (États-Unis), Gandía Shore (Espagne), Super Shore (International), Varsovie Shore (Pologne) et le Jersey Shore d’origine (États-Unis).

