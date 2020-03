Mulan et les nouveaux mutants retardent leur libération en raison du coronavirus

Tout d’abord, le retard de A Quiet Place 2 a été annoncé, et maintenant aussi de nouveaux films ont décidé de ne pas sortir en raison du coronavirus. Deux d’entre eux sont Mulán et Los Nuevos Mutantes, un film qui attend depuis 2017 d’atteindre le cinéma.

Hier, de nouveaux retards de diffusion ont été confirmés, comme ce fut le cas Un endroit calme 2, Aujourd’hui, deux films très attendus sont ajoutés: Mulan y Les nouveaux mutants. Ainsi, face à la grande pandémie de coronavirus, des producteurs renommés tels que Disney Ils décident également de se retirer. Ainsi, les fans qui voulaient voir ces cassettes au cinéma devront attendre encore quelques mois.

Cette nouvelle n’est pas seulement triste pour les adeptes de Mulan, qui avait hâte de voir ce remake live-action qui s’annonce fantastique; mais aussi pour ceux qui s’attendaient à voir Les nouveaux mutants au cinéma depuis 2017. Un film qui n’a définitivement pas de chance de son côté.

Le directeur de Mulan, Niki Caro, a partagé une photo du film sur Instagram annonçant que «compte tenu des circonstances actuelles, nous devons pour l’instant reporter le lancement mondial de Mulan. Nos pensées vont à tous ceux qui sont touchés par ce virus dans le monde et nous espérons que l’esprit combatif de Mulan continuera d’inspirer ceux qui travaillent si dur pour nous garder en sécurité. »

Voir ce post sur Instagram

Chers fans de Mulan, Faire ce film a été l’une des expériences les plus satisfaisantes et les plus exaltantes de toute ma carrière, et j’ai eu la chance de faire ce voyage avec certains des meilleurs acteurs et équipes de l’industrie – des gens qui incarnent vraiment les attributs de Loyal, Brave et True. Nous sommes tellement excités de partager ce film avec le monde, mais étant donné les circonstances actuelles en constante évolution que nous connaissons tous, malheureusement, nous devons reporter la sortie mondiale de MULAN pour l’instant. Notre cœur est avec tous ceux du monde entier qui sont touchés par ce virus, et nous espérons que l’esprit de combat de Mulan continuera d’inspirer ceux qui travaillent si dur pour nous garder tous en sécurité. Merci pour tout votre enthousiasme et votre soutien, et je ne peux pas attendre le jour où nous pourrons tous vivre cette histoire d’une fille guerrière qui est devenue une légende ensemble #mulan #yifei_cc #loyalbravetrue Avec amour, Niki Caro

Un message partagé par @ nikicaro le 12 mars 2020 à 15 h 26 HAP

Qu’arrivera-t-il à Black Widow?

Pour le moment, nous n’avons aucune nouvelle du film, qui a précisément sorti sa dernière bande-annonce cette semaine. Les dernières nouvelles datent d’il y a plus d’une semaine, Disney a confirmé que la première ne serait pas retardée dont le 30 avril.

Cependant, nous devons garder à l’esprit que la situation du coronavirus a évolué et a été mise en quarantaine dans de nombreux pays. Étant donné ce qui se passe dans le monde, cela ne semblerait pas si farfelu que Veuve noire retarder sa sortie comme Mulan y Les nouveaux mutants.

Partager



Cynthia Nuñez

Journaliste Fan du monde des séries et des films. Je consacre une grande partie de mon temps aux super-héros et aux films classiques des années 80.