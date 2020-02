Mulán obtient la note d’âge la plus élevée des remakes de Disney

Partager

Mulán est l’un des fans d’action live les plus attendus. Récemment, il a été révélé quel serait son âge, ce qui a attiré son attention. Depuis, le film aura la note la plus élevée de remakes Disney.

Les dernières avancées publiées de Mulán, la version d’action réelle du classique de DisneyIls nous ont montré une histoire plus adulte qui laissait de côté les moments musicaux et la présence de Mushu, quelque chose que les fans n’aimaient manifestement pas du tout. Au cas où quelqu’un n’aurait pas encore cru à ce nouveau ton de l’histoire, maintenant la tranche d’âge que la bande aura, qui sera pour les personnes de plus de 13 ans, a été révélée.

“Note incroyable. Disney MULÁN live-action obtient la qualification depuis plus de 13 ans: pour les scènes violentes », ont-ils rapporté sur les réseaux sociaux. Selon Exhibitor Relations, Mulán a obtenu la cote PG-13 aux États-Unis. Cela signifie que les enfants de moins de 13 ans doivent assister sous la surveillance de leurs parents. La raison pour laquelle cette décision a été prise est due au grand nombre de scènes violentes que contient le film. Nous ne devrions pas être surpris puisque Niki Caro, son directeur, a déjà avancé ces derniers mois que l’histoire serait basée sur la légende originale, afin que nous puissions «ressentir votre voyage de la manière la plus réelle, viscérale, excitante et spectaculaire possible. “

Choc de notes.

Le MULAN en action de Disney obtient un PG-13: pour des séquences de violence.

– Exhibitor Relations Co. 2: Box Office Boogaloo (@ERCboxoffice) 19 février 2020

Le grand travail de trouver Mulán

La recherche d’une actrice pour un personnage aussi emblématique peut devenir l’une des tâches les plus importantes et les plus compliquées. Dans une interview, le réalisateur du nouveau film a expliqué à quel point il était difficile de trouver le parfait Mulan, jusqu’à ce qu’ils Liu Yifei: «Nous avons pu regarder de petits villages en Chine parce que nous avions le fantasme de la trouver dans un tel endroit. Enfin, nous avons trouvé Liu Yifei, qui est venu à Los Angeles, où il a fait le test après 14 heures de vol et plusieurs jours sans sommeil. Son test a duré deux heures et a été brillant. »

Mulán arrive dans les salles le 27 mars.

