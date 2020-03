Mulan Tracking pour 85 millions de dollars + le week-end d’ouverture, Disney maintient son plan de sortie mondial malgré le coronavirus

Selon The Hollywood Reporter, le prochain remake Mulan en direct de Disney a toujours l’air de faire ses débuts pour son week-end d’ouverture. Suivi actuel alors que le film devrait débuter à 85 millions de dollars pour son week-end d’ouverture ou peut-être plus.

Cela donnerait également au film le premier week-end d’ouverture le plus important depuis que Bad Boys for Life a attiré 62,5 millions de dollars. Le rapport indique que certains analystes du box-office pensent que le film pourrait potentiellement égaler ou dépasser le week-end d’ouverture d’Aladdin en direct de Disney, qui a attiré 91,5 millions de dollars à l’été 2019.

Les inquiétudes mondiales concernant le coronavirus ont déjà provoqué un changement dans les plans de sortie mondiaux pour les studios. Comme indiqué précédemment, MGM et Universal Pictures ont choisi de retarder No Time To Die d’avril à novembre pour sa sortie mondiale. Cependant, THR note que les sondages des services de suivi d’Hollywood ne voient pas encore de ralentissement pour les films aux États-Unis en raison du coronavirus, qui a “paralysé” le box-office de la Chine continentale. Disney s’attendait à une taille appréciable pour Mulan le pays. Le coronavirus a également causé des problèmes au box-office en Corée du Sud et en Italie.

Actuellement, Disney choisit d’aller de l’avant avec son plan de sortie mondial pour Mulan plutôt que de le reporter pour plus tard. Le nouveau James Bond 007 a été le premier grand pôle d’atelier à se déplacer en raison du coronavirus.

Le film à venir est réalisé par Niki Caro et met en vedette Liu Yifei dans le rôle de Hua Mulan, une jeune femme qui se déguise en homme pour éviter à son père âgé de rejoindre l’armée. Le film aurait un budget de 200 millions de dollars. Il devrait arriver dans les salles le 27 mars.