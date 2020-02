Murmures du cœur: analyse Blu-ray

Dans Cinemascomics, nous analysons le Blu-Ray de Whispers of the Heart, le chef-d’œuvre de Hayao Miyazaki et le Studio Ghibli de 1995

Dans Cinemascomics, nous avons analysé l’édition nationale du Blu-Ray de Murmures du cœur, le film d’animation culte japonais traditionnel, sorti en 1995, le classique immortel présenté par Vertigo Films dans un boîtier noir amaray, mais avec peu de contenu supplémentaire.

Le film est un chef-d’œuvre de Hayao Miyazaki (Le château des ambulances), basé sur le manga écrit par Aoi Hîragi, avec le scénario de Miyazaki lui-même, bien que Yoshifumi Kondô (Little Nemo) soit assis dans le fauteuil du réalisateur. Le film est intégré au catalogue Netflix le 1er avril 2020, mais les collectionneurs ne peuvent pas manquer cette occasion d’intégrer ce classique de l’anime japonais dans leur collection physique.

L’édition blu-ray contient un disque, avec la fonction d’animation en qualité HD. En ce qui concerne les pistes sonores, il a du son en espagnol et en japonais. Cependant, les sous-titres ne sont disponibles qu’en espagnol. L’anime est produit par le Studio Ghibli.

Le film raconte l’histoire d’une jeune étudiante, nommée Shizuku Tsukishima, qui aime beaucoup les livres, à tel point qu’elle passe ses vacances d’été à la bibliothèque et traduit la musique populaire étrangère en japonais. Un jour, vous découvrirez que tous les livres que vous avez choisis dans la bibliothèque de votre école ont déjà été choisis par une autre personne. Lorsque vous enquêterez sur cette mystérieuse personne qui a tant de goûts en commun, vous rencontrerez Seiji Amasawa, un jeune homme qui apprend l’art de fabriquer des violons, et son rêve est d’apprendre des meilleurs luthiers d’Italie.

De cette façon, nous analyserons la version Blu-Ray de Murmures du cœur. Nous espérons que vous apprécierez le film autant que nous. De cette façon, nous devons travailler pour découvrir tout ce qui cache cette édition nationale, sans spoilers et quelques matériaux supplémentaires rares. Nous commençons donc par l’analyse.

CARACTÉRISTIQUES

Pistes sonores: Audio en DTS HD 5.1 espagnol et japonais.

Sous-titres: espagnol.

Nombre de disques: 1.

Qualification: Non recommandé pour les enfants de moins de 7 ans.

Réalisateur: Yoshifumi Kondô.

Scénariste: Hayao Miyazaki (Manga: Aoi Hîragi).

Étude: Ghibli

Aspect 1,85: 1 et 16/9.

Image: 1080p HD

Durée: 111 minutes

Origine: Japon

Titre original: Mimi wo sumaseba

Bande-annonce:

Remorques et spots (3 minutes):

Bandes-annonces et petites annonces pour la télévision, en japonais.

Autres titres:

Bande-annonce de The Wind Rises (2 minutes).

Bande-annonce de La mémoire de Marnie (3 minutes).

Bande-annonce de L’histoire de la princesse Kaguya (2 minutes).

Remorques de la princesse Mononoke (9 minutes).

Enfin, nous espérons que vous apprécierez l’achat du Blu-Ray Whisper of the Heart, désormais également disponible en DVD, grâce à Vertigo Films; pour le ramener à la maison et le voir autant de fois que vous le souhaitez, à la fois en version originale et doublée en espagnol.

