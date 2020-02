My Hero Academia a sa propre version de la révélation des X-Men

Le manga / anime My Hero Academia de Kōhei Horikoshi a un personnage qui serait la même version de la grande Apocalypse mutante des X-Men.

Attention SPOILER de My Hero Academia: Heroes Rising qui vient de faire sa première dans les cinémas. Le film d’anime présente un nouveau méchant nommé Neuf, il est énigmatique, tout-puissant et a un culte d’adeptes. Son grand objectif est de détruire la société et de la remplacer à partir de zéro par un monde où le gouvernement fort l’emporte sur les faibles. Une représentation vraiment tordue des principes darwiniens où les plus forts survivent et subjuguent les moins puissants. Et si cela rappelle à quelqu’un dans le monde de la bande dessinée, c’est certainement Marvel X-Men apocalypse.

Neuf a été introduit dans le manga avant d’apparaître dans le film Heroes Rising.

Bien que My Hero Academia ses objectifs sont exacts à ceux de Apocalypse X-Men, leurs compétences et leur origine sont très différentes. Neuf est un individu génétiquement modifié qui a subi les expériences du Ligue des méchants Pour améliorer vos propres compétences. Les expériences vous permettent d’assimiler neuf compétences (d’où son nom Neuf = 9) différent entre eux, mais leur utilisation provoque une dégradation génétique intense, qui vous rapproche de votre propre destruction.

Les compétences de Apocalypse vous permet de modifier la forme de votre corps et de vous régénérer, quelque chose qui Neuf Il pourrait l’utiliser parce que ses capacités provoquent la décomposition de ses cellules. Neuf il a des sbires qui pourraient être comparés aux quatre cavaliers de l’apocalypse qui accompagnent le méchant des X-Men.

Ceci est une démonstration My Hero Academia Il a de nombreuses influences dans ses mangas des bandes dessinées de super-héros américains. Puisqu’il existe de nombreux personnages qui pourraient ressembler à des héros de Marvel ou DC Comics.

Synopsis officiel de My Hero Academia: Heroes Rising:

«Une histoire incontournable pleine de passion! Dans ce film,Izuku Midoriya, Katsuki Bakugo, Ochaco Uraraka, Shoto Todoroki et tous les autres membres de la classe 1-A apparaîtront! »

«Bien que All Might ait été admiré par de nombreuses personnes dans le monde, c’est avec un cœur triste qu’il a dû abandonner son rôle de héros en tant que symbole de la paix. Pour cette raison, une force obscure qui s’est déplacée dans les coulisses, un méchant nommé Nine qui peut être considéré comme le meilleur méchant jusqu’à présent. »

