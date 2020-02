My Hero Academia: Heroes Rising Review

Dirigé par: Kenji Nagasaki

Écrit par: Yōsuke Kuroda; Basé sur la série de mangas créée par Kōhei Horikoshi

Durée: 104 minutes

Classement MPAA: Classé PG-13 pour violence et langage.

Justin Briner – Izuku Midoriya / Deku

Clifford Chapin – Katsuki Bakugo

Johnny Yong Bosch – Neuf

Maxey Whitehead – Katsuma Shimano

Dani Chambers – Tomoyo Kurosawa

David Matranga – Shoto Todoroki

Luci Christian – Ochaco Uraraka

J. Michael Tatum – Tenya Iida

Colleen Clinkenbeard – Momo Yaoyorozu

Josh Grelle – Fumikage Tokoyami

Verre Caitlin – Mina Ashido

Brina Palencia – Minoru Mineta

Kyle Phillips – Denki Kaminari

Justin Cook – Eijiro Kirishima

Greg Dulcie – Chimère

Lydia Mackay – tranche

Monica Rial – Tsuyu Asui / Froppy

Christopher R. Sabat – Tout pourrait

Christopher Wehkamp – Shota Aizawa / Tête de gomme

Les aspirants héros adolescents de la classe 1-A de l’UA High School reviennent pour leur dernière aventure cinématographique dans My Hero Academia: Heroes Rising. Le dernier My Hero Academia est sorti en 2018, et depuis lors, la franchise est devenue encore plus populaire. My Hero Academia: Heroes Rising recevra une sortie théâtrale limitée aux États-Unis cette semaine au cours de la diffusion de la quatrième saison en cours de l’émission.

Tout comme le dernier film, Heroes Rising est situé dans le canon de la série animée. C’est une aventure «remplissante» qui n’est pas basée sur l’histoire originale du manga de Kōhei Horikoshi. Au lieu de cela, c’est un nouveau scénario écrit par Yōsuke Kuroda, qui travaille dans la version anime, et réalisé par Kenji Nagasaki, qui est le réalisateur de longue date de l’anime. L’avantage est qu’il y a une cohérence entre le personnel pour l’anime et les films, donc rien ne sort vraiment loin du champ gauche.

Je pense qu’un avantage pour Two Heroes est que la série télévisée a en fait écrit et marqué exactement quand et où cette histoire allait se produire. Il y avait en fait un épisode qui a essentiellement mis en place Midoriya et All Might pour I-Island pour leur aventure cinématographique. Heroes Rising est un peu moins spécifique, mais l’histoire semble se dérouler quelque temps après les événements majeurs de la saison 4.

Tous les membres de la classe 1-A de l’UA ont eu la possibilité de participer à une sorte de programme travail-études. UA crée sa propre agence indépendante de héros pour aider les résidents locaux de l’île de Nabu. L’île de Nabu est un endroit modeste, idyllique et éloigné avec une communauté paisible et il ne se passe pas grand-chose. Il s’agit de choix faciles pour les étudiants, qui jouent généralement le rôle de sauveteur sur la plage, localisent les animaux perdus ou aident les habitants avec leurs bizarreries uniques. Izuku Midoriya (Briner), le successeur du héros choisi par All Might, Deku, se lie rapidement d’amitié avec un jeune garçon, Katsuma (Whitehead), qui admire également les héros comme il l’a fait dans sa jeunesse. La sœur aînée de Katsuma, Mahoro (Chambers), est un peu un fauteur de troubles, et ne pense pas que les héros adolescents sous licence provisoire sont faits pour le travail.

Malheureusement pour la classe 1-A, l’île de Nabu est sur le point de devenir le point zéro pour une attaque par un groupe dissident de la League of Villains. Les chercheurs de la Ligue ont effectué des travaux expérimentaux sur un individu infâme appelé Nine (Bosch). L’expérimentation sur Nine lui a apparemment permis d’imiter la bizarrerie de All For One, afin qu’il puisse voler les bizarreries d’autres individus (super pouvoirs) et en utiliser plusieurs simultanément, il en a neuf au total. Cependant, les capacités de Nine ont un coût. En utilisant autant de capacités à la fois, son corps se décompose.Nine et ses sbires envahissent l’île de Nabu afin de trouver une solution pour laquelle le jeune Katsuma détient la clé.

Malheureusement, Nine et son groupe sont plus redoutables qu’aucun des méchants de la classe 1-A n’a jamais affronté auparavant, et ils ont coupé toutes les communications à l’intérieur et à l’extérieur de l’île. Essentiellement, Midoriya et ses amis sont seuls et aucun des héros adultes ne sait qu’ils sont en danger et viennent les aider. Heureusement, ils ont tous entre eux et la volonté de défendre les innocents et de protéger Katsuma for Nine.

La première mondiale du cinéma a présenté le doublage anglais du film. Comme d’habitude pour le spectacle, le casting anglais a tous fait du bon travail, et le spectacle a un casting de VA anglais de premier ordre. Johnny Yong Bosch a un tour amusant en tant que méchant de l’histoire Nine. Neuf est taillé dans un tissu similaire à All For One, mais il prend soin de ses subordonnés. Il pense qu’il crée un monde pur pour eux, où des gens comme Chimera, ont été rejetés, sauf que c’est un monde où Neuf ne permettra qu’à ceux qu’il considère comme forts de mener.

Ce que j’aimais chez Nine, c’est que bien qu’il soit presque maîtrisé, il a une faiblesse majeure qui est apparue assez tôt. Cela montre que pour tous ses pouvoirs et capacités, cela a un coût. À certains égards, cela ressemble à la façon dont le propre caprice de Midoriya, «Un pour tous», lui fait aussi des ravages physiques. Utiliser 100% de sa force détruit son corps en enfer, sauf que Midoriya utilise ses pouvoirs pour protéger et défendre plutôt que d’attaquer.

Une usurpation abrégée de Naruto en fandub met mieux en évidence les menaces de remplissage qui sont généralement décrites dans les films d’anime basés sur des séries épisodiques de longue durée: «Vous n’en avez jamais entendu parler et après avoir fini de les combattre, vous ne vous en souviendrez même pas arrivé. Mais pendant les 90 prochaines minutes, vous penserez qu’ils sont la plus grande menace à laquelle vous avez été confronté dans votre vie! “

Ce n’est pas forcément un coup dur pour le film, mais c’est essentiellement le cas de Nine et de son groupe. C’est généralement le hic avec ces films basés sur des séries animées qui doivent agir comme des aventures autonomes. Les histoires doivent avoir lieu de façon organique à un moment donné de la série. Cependant, les histoires de films ne peuvent rien faire pour secouer le bateau ou modifier le statu quo qui se déroule actuellement pour la série télévisée. Si quelque chose d’important ou d’énorme se produit, il est soit annulé à la fin, soit exécuté de sorte qu’il soit oublié ou ignoré.

Ce qui est fou, c’est que Heroes Rising fait quelque chose qui pourrait briser le statu quo et briser le tissu de l’histoire. C’est un développement majeur pour les personnages de Bakugo et Izuki. Sauf qu’il est impossible que ce développement se poursuive car il modifierait le cours de l’histoire des mangas d’Horikoshi. La façon dont l’histoire annule ce développement majeur est l’aspect le plus faible de Heroes Rising. Essentiellement, cela se résume à l’équivalent anime de Superman II et à des baisers provoquant l’amnésie. C’est au mieux une narration fragile, et il y a probablement une douzaine de meilleures façons pour les scénaristes de donner aux personnages une sortie pour ce développement.

Fondamentalement, le scénario et l’écriture de Two Heroes étaient bien supérieurs à Heroes Rising. L’avantage de Heroes Rising sur Two Heroes réside dans l’action, l’émotion et le temps de visionnage pour les autres élèves de classe 1-A. L’accent sur l’histoire est principalement sur Midoriya et Bakugo, ainsi que leurs interactions avec Mahoro et Katsuma. Cependant, le reste des camarades de classe ont beaucoup plus à faire cette fois-ci. Deux des lieutenants de Nine, Chimera (Dulcie) et Slice (Mackay), sont tout aussi redoutables et ont fait de bons adversaires pour les autres héros. Même les héros qui ne semblent pas avoir des caprices bien adaptés au combat ont un temps de visionnement significatif et des chances de briller. Mais Bakugo et Izuki sont clairement destinés à être les principales attractions.

C’est l’autre gros avantage de Heroes Rising en sa faveur. Midoriya et Bakugo se battent enfin côte à côte en tandem, et ils font en fait la combinaison. Les réactions et les plaisanteries de Bakugo tout en devant se battre aux côtés de Midoriya sont vraiment le clou du film. Et lorsque l’action atteint son apogée, c’est facilement l’un des moments les plus «sakuga» de l’histoire de la franchise. Malheureusement, le personnel doit aller trop loin, pour trouver un moyen de se défaire les minutes plus tard.

Les deux films avaient leurs avantages et leurs inconvénients, mais j’ai toujours pensé que Two Heroes était exceptionnellement puissant en présentant un ancien partenaire pour All Might qui était paralysé par sa nostalgie pour son vieil ami. Il était désespéré de restaurer All Might, même si All Might lui-même se préparait à passer à autre chose et avait son propre successeur trié sur le volet. J’ai eu une fois une révélation qui, à bien des égards, Two Heroes, et par extension My Hero Academia, était plus ou moins la meilleure façon de raconter l’histoire de The Last Jedi. Activez et responsabilisez la prochaine génération de héros. Donnez l’histoire à la prochaine génération. Vous étiez autrefois le plus grand héros de tous les temps et le héros de votre histoire, mais maintenant votre rôle est de transmettre ce titre à la prochaine génération et de les regarder grandir et même vous dépasser. Le problème avec The Last Jedi était que, alors que les blocs de construction et les prémisses de base étaient là, l’exécution manquait. Je crois que cela est allé trop loin en montrant Luke Skywalker touché le fond sans jamais lui laisser un moment pour vraiment en sortir. Two Heroes, tout en permettant à la prochaine génération, permet toujours à All Might de faire un tour de victoire en sortant et en sortant avec fracas.

Désolé pour la tangente, cela illustre comment Two Heroes a pu tirer parti d’idées vraiment intéressantes sur les héros qui regardent leur prochaine génération et leurs successeurs, tout en explorant à quel point la nostalgie débilitante du passé peut être comme elle peut empoisonner et infecter votre esprit.

My Hero Academia: Heroes Rising concerne davantage Izuki et Bakugo définissant leur propre signification d’être des héros et ce que signifie être des héros pour les personnes qu’ils protègent. De plus, les étudiants sont seuls sans aucune supervision d’un adulte. Ils n’ont personne sur qui compter sauf eux-mêmes. En conséquence, les étudiants doivent trouver un plan pour contrecarrer Nine, protéger Katsuma, ainsi que le reste des habitants de l’île. Par inadvertance, les roues d’entraînement ont été retirées aux étudiants, et maintenant ils doivent faire face à une véritable crise, et aucun des adultes n’y vient pour aider. Izuki, Bakugo et Classe 1-A doivent être ceux qui se présentent à l’occasion et non seulement être leurs propres héros, mais les balises de protection pour les civils innocents qui se tournent maintenant vers eux pour obtenir de l’aide.

Il est étrange de voir comment les histoires sur les valeurs et la célébration de ce que signifie être un super-héros sont souvent perdues dans les pages d’histoires récentes provenant de House of Ideas ou de Detective Comics. Cependant, ils sont toujours bien vivants dans My Hero Academia de Horikoshi. Mais juste quelques pistes de réflexion pour le personnel de l’anime. Maintenant que deux films d’histoire remplis sont à l’écart, pourquoi ne pas faire un futur film un croisement avec My Hero Academia Vigilantes? Vous ne pouvez pas obtenir beaucoup plus de super-héros qu’une équipe de super-héros.

