My Valentine avait un camée surprise que vous avez probablement manqué

My Valentine, le dernier opus de Hulu’s Dans le noir anthology horror series raconte une histoire captivante d’identité volée, mais elle présente également un lien extrêmement surprenant avec une entrée précédente de la série.

Hulu a connu un grand succès en s’associant à Blumhouse TV pour leur série d’anthologie d’horreur saisonnière, Into the Dark. Maintenant dans sa deuxième saison, chaque épisode transforme les vacances mensuelles en une nouvelle occasion de terreur de manière inspirée. Into the Dark est devenu une excellente plate-forme non seulement pour les acteurs impliqués, mais aussi pour les cinéastes d’horreur en plein essor. De nombreuses stars montantes du genre comme Sophia Takal et Chelsea Stardust ont eu de grandes opportunités dans la série. Si rien d’autre, Into the Dark se révèle chaque mois un nouveau film d’horreur, ce qui est un merveilleux avantage pour les abonnés Hulu.

L’édition de ce mois-ci aborde une fois de plus la Saint-Valentin, mais My Valentine de Maggie Levin présente une histoire très humaine et émotionnelle qui tire nombre de ses personnages et événements de la réalité. My Valentine regarde une star de la pop déchirée qui trouve sa musique et son image réutilisées et volées par son ancien manager et petit ami et appliquées à sa dernière conquête. Alors que ces individus sont coincés ensemble dans des quartiers étroits, ils sont tous obligés de tenir compte du passé, de leurs histoires toxiques ensemble et de la vérité. My Valentine crée une histoire d’horreur très intime et ancrée, mais l’un des plus grands moments de l’entrée est une surprise majeure qui se produit pendant le générique de fin.

Pooka de l’épisode de Noël de la saison 1 de The Dark apparaît dans une scène à mi-crédits

L’un des aspects amusants de My Valentine est la façon dont Maggie Levin crée habilement des clips de musique pop fastueuse pour les numéros à succès des discographies de Valentine (Britt Baron) et de Trezzure (Anna Lore). Le volet Into the Dark se termine même par l’un de ces clips musicaux qui réitère les messages du film, mais se double également d’une vidéo de célébration sur la production d’emballage. La vidéo montre le casting de My Valentine s’amusant beaucoup, mais il y a une surprise légitime lorsque Pooka apparaît pendant quelques secondes et dit “Salut, mes amis!” Au public.

Pooka a été largement présenté dans le film de Noël de Nacho Vigalondo de la première saison de Into the Dark. Malgré la façon dont cette histoire associe Pooka à Noël, il a fait peau neuve ici pour la Saint-Valentin alors que des cœurs enflammés rayonnent de ses yeux. Cette apparence de Pooka ne représente pas plus qu’un œuf de Pâques amusant pour les fans dévoués de Into the Dark. Cependant, il marque techniquement le premier croisement explicite officiel entre les histoires Into the Dark. Dans les ténèbres les histoires ne devraient pas se dérouler dans un grand univers connecté, mais des hochements de tête amusants comme celui-ci pourraient signifier que la série commence à revenir à d’anciens personnages.

