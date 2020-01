Namor cessera d’être le roi de l’Atlantide

Quand Atlantis attaque la surface, provoque Namor Vous pouvez finir par perdre votre trône, au profit de l’un des nouveaux super-héros les plus intéressants depuis des années.

Marvel Comics a révélé que Namor, est sur le point de perdre le trône de Atlantis, avant que la super-héroïne ne l’appelle Vague. Ces dernières années, la relation entre le royaume sous-marin et la surface s’est détériorée et a déclaré la guerre à l’humanité.

Les choses semblent atteindre un point critique dans la minisérie de Atlantis Attacks, dans laquelle Namor a lancé une guerre ouverte contre la nation de Pan. Ce nouveau pays est une ville unique de portails qui transcende les frontières internationales et relie des endroits reculés tels que Hong Kong et Séoul, Queens et Madripoor. Toute la technologie de Pan est entraînée par un dragon mystique emprisonné au cœur de Pain, une créature que les Atlantes vénèrent comme sacrée. Dans ce domaine, il est difficile de ne pas voir que Namor Ayez raison lorsque vous soutenez que les habitants de la surface exploitent des créatures vivantes.

Synopsis de la bande dessinée Marvel:

La guerre avec Atlantis verra Namor perdre son trône avant Vague, un super-héros philippin qui travaille avec les agents de l’Atlas et a juré de défendre le peuple de Pan.

LES SECRETS RÉVÉLÉS! Pendant des mois, les jeunes ATLAS AGENTS ont servi la Fondation Atlas de l’agent secret Jimmy Woo et ont défendu la ville pan du milliardaire Mike Nguyen. Mais alors que leurs efforts pour défendre Pan del REY NAMOR et ATLANTIS brisent la dure unité de leur équipe, Silk et Amadeus Cho ont finalement du mal à savoir si Woo et Nguyen les ont guidés ou manipulés. Et pourquoi le nouvel agent Atlas WAVE est-il assis sur le trône atlante? Quelle est la vraie fin de Jimmy? Nguyen est-il un visionnaire ou un méchant? Le rideau a été mis de côté, et les agents de l’Atlas ne seront plus jamais les mêmes!

