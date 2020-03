Nat Geo remet Genius: Aretha Memorial Day en avant-première – Blackfilm

Deadline rapporte que le prochain Genius: Aretha de National Geographic ne fera plus ses débuts le 25 mai. La série limitée sur la légendaire chanteuse Aretha Franklin avec Cynthia Erivo sera présentée à une date ultérieure qui sera annoncée en raison de retards de production causés par la pandémie de coronavirus. .

Dans un communiqué remis au site marchand, “La production de la série limitée Genius: Aretha de National Geographic (des studios Fox 21 Television Studios et Imagine Television Studios) reste suspendue et il est devenu clair que la série ne sera pas terminée à temps pour notre diffusion en direct du Memorial Day annoncée précédemment. Nous sommes impatients de reprendre le travail dès que possible et en toute sécurité, et à ce moment-là, nous annoncerons une nouvelle date de première pour plus tard cette année.

Nous ne pouvons pas attendre de laisser la voix d’Aretha chanter, et selon les mots de la Reine elle-même, «Être la Reine ne signifie pas seulement chanter, et être une diva ne signifie pas seulement chanter. Cela a beaucoup à voir avec votre service aux gens. Et vos contributions sociales à votre communauté ainsi que vos contributions civiques. »

Dans cet esprit, nous souhaitons bonne chance à tous nos téléspectateurs en ces temps difficiles, en particulier ceux qui travaillent dans nos communautés pour nous garder en sécurité. »

GENIUS: ARETHA sera la toute première série limitée scénarisée autorisée sur la vie d’Aretha Franklin. La série en huit parties explorera le génie musical de Franklin et sa carrière incomparable – et l’impact incommensurable et l’influence durable qu’elle a eu sur la musique et la culture du monde entier. GENIUS: ARETHA diffusera dans 172 pays et en 43 langues sur National Geographic Channels.

Avec Anthony Hemingway en tant que producteur exécutif et réalisateur de l’épisode pilote, le casting comprend Cynthia Erivo («Harriet», «The Color Purple» de Broadway) en tant que Aretha Franklin; Courtney B. Vance («The People v. O.J. Simpson: American Crime Story») en C.L. Franklin; David Cross («Goliath», «Arrested Development») en tant que Jerry Wexler; Malcolm Barrett («Intemporel», «Prédicateur») en tant que Ted White; Pauletta Washington (“Elle doit l’avoir”) en tant que grand-mère Rachel; Patrice Covington («The Color Purple» de Broadway) en tant que Erma Franklin; Rebecca Naomi Jones (“The Big Sick”) en tant que Carolyn Franklin; Steven Norfleet («Watchmen») en tant que Cecil Franklin; Kimberly Hébert Gregory («Vice-directeurs») comme Ruth Bowen; Omar J. Dorsey («Queen Sugar») en tant que James Cleveland; Marque Richardson («Dear White People») en tant que King Curtis; et présentant Shaian Jordan comme Little Re.

La série a récemment ajouté T.I., Antonique Smith et Tina craint dans des rôles récurrents.

