Natacha Karam accompagne Sylvester Stallone dans le thriller de super-héros ‘Samaritain’

Comme le rapporte le Hollywood Reporter, l’actrice Natacha Karam (‘Operation: Huracn’) joue l’un des rôles principaux dans le thriller de super-héros ‘Samaritain“. L’actrice accompagne Sylvester Stallone dans le rôle d’un homme de main dangereux et imprévisible du méchant de l’histoire, à qui donner la vie à Pilou Asbk (‘Overlord’).

Javon Walton, Martin Starr, Dascha Polanco et Moises Arias complètent le casting de ce nouveau film qui vise à offrir une “version sombre et fraîche du genre”, dans une histoire centrée sur un jeune homme qui tente de découvrir si un super-héros mythique, disparu il y a 20 ans Après un événement tragique, restez en vie.

La production du film débutera cette année sous la direction de Julius Avery, réalisateur de ‘Son of a Gun’ (2014) et ‘Overlord’ (2018) et un scénario de Bragi F. Schut (‘Escape Room’). Stallone et Braden Aftergood lui-même produiront le projet par le biais de Balboa Productions, dans une première datée aux États-Unis et en Espagne pour le 11 décembre 2020.

Karam a également participé à plusieurs épisodes de séries télévisées telles que «911: Lone Star», «Homeland», «The Brave» et «Casualty».