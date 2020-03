Natalie Dormer pourrait être dans la deuxième saison

Après son succès mondial, The Witcher prépare sa deuxième saison et pour cela, il prend le casting qui l’accompagnera dans chaque épisode. Apparemment, Natalie Dormer de Game of Thrones pourrait rejoindre l’équipe.

The Witcher, qui a déjà confirmé sa deuxième saison il y a plusieurs années, a commencé à se concentrer sur la pré-production de la nouvelle tranche. La série n’a peut-être pas été adorée par les critiques, mais le succès massif du public a rendu tous les fans très impatients de voir les nouveaux épisodes et, pour cela, il manque plusieurs signatures qui maintiennent l’intérêt pour le spectacle.

Auparavant, il était déjà confirmé que l’acteur Kristofer Hivju (Tormund dans la série Game of Thrones) ferait partie du casting de la deuxième saison de The Witcher, mais ce n’est peut-être pas la seule signature de Westeros. Selon Redanian Intelligence (un site web avec un taux de réussite élevé concernant ces types de rumeurs), l’interprète Natalie Dormer Elle pourrait être la prochaine actrice à rejoindre la liste après avoir été vue avec le reste de l’équipe ces dernières semaines.

Qui verrons-nous dans la nouvelle saison?

En attendant Natalie Dormer être confirmé avec un nouveau personnage The Witcher, de nouveaux personnages sont annoncés que nous verrons tout au long des nouveaux épisodes: Yasen Atour sera Coen; Agnes Bjorn comme Vereena; Paul Bullion (Peaky Blinders) sera Lambert; Thue Ersted Rasmussen (Fast & Furious 9) en tant que Eskel; Aisha Fabienne Ross sera Lydia et Mecia Simson comme Francesca.

La deuxième saison de The Witcher reviendra avec Lauren S. Hissrich comme showrunner et avec Henry Cavill comme acteur principal. Le spectacle devrait revenir à la fin de l’année ou au début de 2021.

De plus, la célèbre et réussie série de Netflix Il présentera une série animée qui s’appellera La nuit du loup Ce spin-off sera en charge des mêmes showrunners de la série, et a déjà été comparé au grand anime Dragon Ball Z.

