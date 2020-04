Natalie Portman comme Lady Thor a révélé

Alors que la pandémie de coronavirus a provoqué la suspension d’un grand nombre de productions de films Marvel, les fans en ont profité pour donner vie à leur imagination sur l’avenir du MCU. Cela est démontré par un nouveau fanart de Thor Love and Thunder où nous pouvons voir Natalie Portman entièrement convertie en la majestueuse Thor.

C’est une illustration qui s’est retournée sur les réseaux sociaux car en plus d’être passionnante pour les yeux, elle fonctionne également comme une sorte d’analgésique pour les angoisses de millions de fans qui meurent d’envie de voir les retrouvailles de Jane Foster et Thor.

Le fantart de l’utilisateur d’Instagram spectre12 montre les deux personnages assortis à leurs costumes.

Natalie Portman a joué Jane Foster dans les deux premiers épisodes de la série Thor tout en servant l’intérêt romantique du protagoniste. Cependant, quand il a été annoncé que l’actrice ne reviendrait pas pour Thor Ragnarok, il a été décidé d’argumenter dans le scénario que la relation amoureuse entre eux était terminée.

Cependant, il y a presque plus d’un an, Taika Waititi et l’actrice ont annoncé que le personnage reviendrait et qu’il le ferait à travers un récit existant dans les bandes dessinées où le personnage devient la version féminine du Dieu du tonnerre.

Alors que le monde est excité de voir le couple en action, les retrouvailles maladroites que les personnages devront traverser après la fin de leur relation suscitent également des attentes.

Taika Waititi a assuré que son nouveau film Thor sera hilarant et encore plus audacieux que le précédent. Cela comprend une course de requins spatiaux et d’autres surprises qui se révéleront à coup sûr au fil du temps.

Thor Love and Thunder devrait être présenté en avant-première le 18 février 2022.