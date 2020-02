Natasha révèle sa famille avant les Avengers à Black Widow Super Bowl Spot

Natasha Romanoff avait une sorte de famille avant les Avengers, et elle reviendrait vers eux dans l’annonce du Super Bowl pour Black Widow. Marvel Studios a publié l’annonce du film que vous pouvez voir ci-dessous. Le dernier film MCU met en vedette Scarlett Johansson, Florence Pugh, David Harbour, O-T Fagbenle, William Hurt, Ray Winstone et Rachel Weisz et s’ouvre le 1er mai.

Réalisé par Cate Shortland, le film se déroule à la suite des événements de Captain America: guerre civile, lorsque Natasha retourne dans son pays pour affronter les fantômes de son passé.