Nathalie Emmanuel Cast Opposite Kevin Hart In Quibi Series ‘Die Hart’ – Blackfilm

Quibi a annoncé Nathalie Emmanuel jouera en face Kevin Hart dans la prochaine série, DIE HART.

Écrit par Tripper Clancy et Derek Kolstad et réalisé par Eric Appel, Kevin Hart joue une version fictive de lui-même qui est fatigué d’être le compagnon comique. Il obtient son souhait quand un réalisateur célèbre lui offre son rêve – être une star de l’action de premier plan – mais il y a un hic: Kevin doit d’abord s’entraîner dans la plus grande école de stars de l’action au monde, dirigée par un fou. Poussé à ses limites par cet entraîneur d’école d’action et une étudiante rivale (Nathalie Emmanuel), Kevin doit survivre à une série de séquences d’action hilarantes et exagérées et affronter ses peurs s’il veut réaliser son rêve et décrocher le rôle de toute une vie.

Die Hart est la première production du genre de Laugh Out Loud. Hart Executive produit avec Candice Wilson, Bryan Smiley et Jeff Clanagan, Président de Laugh Out Loud et partenaire commercial de longue date de Hart, en tant que producteurs du projet.

Emmanuel est représenté par ICM Partners, AJ Management au Royaume-Uni, Untitled Entertainment et Stone Genow. Emmanuel sera ensuite vu dans le 9ème épisode de la RAPIDE FURIEUX franchise reprenant le rôle du pirate informatique Ramsey pour la troisième fois. Elle a déjà joué dans la série à succès HBO “Jeu des trônes” ainsi que la mini-série de Hulu “Quatre mariages et un enterrement.” La production de l’émission commence ce mois-ci à Atlanta.