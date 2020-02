Nathan Fillion explique pourquoi il a rejoint l’univers DC Comics

Partager

L’acteur Nathan Fillion sera dans le film Suicide Squad (2021) de James Gunn qui élargira l’univers de DC Comics.

Il semble que Nathan Fillion Il est spécialisé dans les grandes franchises, car il a participé à FireflyBuffy la chasseuse de vampires, gardiens de la galaxie Univers cinématographique Marvel et maintenant il sera dans l’univers DC Comics.

Maintenant, il a expliqué pourquoi il avait rejoint le film 2021 Suicide Squad et la réponse est simple, car son réalisateur est son grand ami James gunn.

“James Gunn est l’une des personnes de ma vie qui, quand il appelle, décroche et je dis: oui à tout ce que vous allez dire, oui, la réponse est oui.” Nathan Fillion a déclaré dans une récente interview. «James Gunn est un narrateur incroyable, ce type comprend l’histoire et aime raconter l’histoire. Alors quand il veut faire quelque chose, tu sais que ça va être amusant, tu sais que ça va être satisfaisant … Alors le voilà avec Suicide Squad 2, il me demande d’être là. Que puis-je en dire? C’est tellement secret que je suis stressé quand les gens en parlent. Cependant, c’est ce que je peux vous dire, puissant. Je n’ai jamais rien fait d’aussi gros. »

Bien que le nouveau film ramènera certains personnages et acteurs du film de 2016, ce n’est pas une suite.

“Tout d’abord, nous ne l’appelons pas Suicide Squad 2, car c’est un redémarrage total”, avait déclaré le producteur Peter Safran auparavant. «C’est donc The Suicide Squad et je pense que les gens devraient être extrêmement excités à ce sujet. C’est tout ce que vous attendez d’un script de James Gunn et je pense que cela en dit long et promet beaucoup, et je sais que nous livrerons beaucoup à l’univers DC Comics. »

Suicide Squad est en plein tournage et sera publié le 6 août 2021. Bien que Nathan Fillion va continuer avec la série La recrue et prête également sa voix dans le spectacle d’animation Grande bouche.

