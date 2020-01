N’ayez pas peur de l’amour. Bande-annonce «La photographie»

Deux semaines avant la première américaine du drame romantique ‘La photographie‘Universal Pictures a révélé une nouvelle bande-annonce de film mettant en vedette l’actrice nominée aux Emmy Issa Rae et l’acteur qui est apparu dans’ Désolé de vous déranger ‘, Lakeith Stanfield.

Écrit et réalisé par Stella Meghie (“ L’amour est tout, tout ”), son histoire est la suivante: la célèbre photographe Christina Earnes meurt de façon inattendue en laissant sa fille Mae Morton (Rae), dont elle s’était distanciée, avec un Plaie ouverte profonde et de nombreuses questions sans réponse. Trouvant une vieille photo cachée dans un coffre-fort, Mae se lance dans un voyage dans le passé de sa mère tandis qu’une aventure inattendue commence avec Michael Block (Stanfield), un jeune journaliste en route vers la célébrité.

Will Packer, un producteur majeur qui est à l’origine de succès tels que «Girl Plan» ou «What Men Think» produit le projet par le biais de sa propre société avec James Lopez, tandis que Meghie et Rae sont les producteurs exécutifs de ce drame. romantique La vice-présidente de la production d’Universal, Sara Scott et la directrice de la création Mika Pryce ont supervisé le projet pour le studio.

Rae est devenu célèbre grâce à sa série YouTube «Awkward Black Girl», pour participer plus tard à la série HBO «Insecure». Pour sa part, Steinfeld a commencé son ascension avec le célèbre drame indépendant ‘Short Term 12’, en plus de participer au film biographique ‘Selma’, au thriller d’horreur ‘Get Out’ ou à l’adaptation que Netflix a faite du manga à succès ‘Death Note “.

La première aura lieu aux États-Unis le 14 février (Saint Valentin), tandis que l’Espagne n’arrivera que le 8 mai aux mains d’Universal Pictures.

