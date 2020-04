Ne l’avoue à personne. Bande-annonce et affiche officielles de la saison 5 de «Billions»

Showtime a publié la bande-annonce et l’affiche définitives de la cinquième saison de «Des milliards», la série télévisée formidable et réussie créée par Brian Koppelman, David Levien et Andrew Ross Sorkin sur la politique du pouvoir et la vision à double face du rêve américain tant attendu qui est devenu l’un des fleurons du réseau nord-américain.

La rivalité entre Bobby Axelrod et Chuck Rhoades est ravivée, tandis que les deux sont menacés personnellement, à la fois par le poids de leurs décisions et par de nouveaux visages ennemis qui prennent une position forte à l’horizon immédiat.

Après avoir déposé son divorce auprès de Wendy, Chuck essaie de se concentrer sur sa carrière en faisant ce qu’il sait le mieux: demander justice et finir Ax. Mais son obsession renouvelée pour Bobby pourrait se retourner contre lui. Pendant ce temps, Wendy retourne à son poste chez Axe Cap pour arbitrer la fusion de l’entreprise avec Mase Capital. Dans ce nouveau scénario, Taylor essaie de rester à flot et d’assurer la survie de ses employés et clients, ce qui l’amène à repenser ses alliances.

Pour sa part, Axe est menacé de sa position de leader contre un nouvel adversaire: Mike Prince, un milliardaire influent qui fait irruption dans les plans d’Ax avec une énergie inattendue. Supérieur à Bobby dans tous les domaines, chacun de ses mouvements fait ressortir le côté le plus impulsif et méconnaissable d’Ax et lui place un pas en arrière.

Damien Lewis, Paul Giamatti, Maggie Siff, Asia Kate Dillon, David Costabile, Condola Rashad, Kelly AuCoin, Dan Soder, Nina Arianda, Glenn Fleshler, Terry Kinney et Jeffrey DeMunn répètent à la tête du casting de cette nouvelle saison tant attendue pour le que des noms tels que Frank Grillo, Roma Maffia, Corey Stoll sont incorporés, qui devient le nouveau grand rival d’Ax, le Mike Prince susmentionné, défini comme une version améliorée d’Ax mais sans son impulsivité, son agressivité et ses échecs, ou Julianna Margulies, qui incarne Catherine ‘Cat’ Brant, professeur à Yale, docteur en sociologie et auteur de plusieurs best-sellers qui atterrissent sur la vie personnelle de Chuck.

Le retour d’une des meilleures séries d’aujourd’hui pour, entre autres, les utilisateurs de ce site, est annoncé pour la matinée du 3 au 4 mai 2020, tant aux États-Unis qu’en Espagne par Movistar +, à qui est également devenu l’une de ses séries de référence.

Cependant, rappelez-vous que, comme annoncé il y a quelques semaines, cette cinquième saison sera divisée en deux en raison du coronavirus puertile: maintenant au printemps, sept des douze épisodes de cette cinquième saison seront publiés, tandis que les cinq autres très probablement, à l’automne.

