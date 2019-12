Neal Scanlan et Kevin Jenkins comparent le travail de Rian Johnson et J.J. Abrams

Nous avons discuté avec Neal Scanlan et Kevin Jenkins, deux des personnes les plus importantes dans la direction artistique de la nouvelle trilogie Star Wars.

Neal Scanlan et Kevin Jenkins Ce sont deux des responsables de regarder et sentir de la nouvelle trilogie de Star wars. Scanlan Il est le superviseur créatif des créatures et des effets de maquillage spéciaux. Il a supervisé la création de tous les droïdes et créatures que nous voyons exécutés de manière pratique, de BB-8 à Babu Frik.

Jenkins, pour sa part, était directeur artistique de La Force s'éveille et The Last Jedi, et en La montée de Skywalker Il a participé pour la première fois en tant que co-designer de production. Nous leur avons parlé de leur travail dans la franchise maintenant que la saga Skywalker s'est terminée avec La montée de Skywalker, en particulier sur la façon dont les styles de Rian Johnson et J.J. se comparent Abrams

Neal, comment différent travaillait La montée de Skywalker comparé à La Force s'éveille et The Last Jedi?

Neal Scanlan: C'est essentiellement la même chose à chaque fois, dans le sens où le département des effets de créatures gère des parties spécifiques du film. Mais ce sera toujours différent, car les différents réalisateurs auront toujours de nouvelles idées ou de nouvelles choses qu'ils voudront essayer. Ils font toujours chaque travail exigeant et stimulant. Je pense que J.J. (Abrams) cette fois, après avoir travaillé en étroite collaboration avec La Force s'éveille, il a abordé le film avec confiance, à l'aise avec les gens avec qui il travaillait. Il a fait face à de nombreux défis cette fois et a relevé ces défis.

Kevin, comment comparez-vous l'esthétique de La montée de Skywalker avec celui de The Last Jedi et La Force s'éveille?

Kevin Jenkins: Je dirais que c'était une évolution, car j'ai travaillé sur les trois suites. D'une certaine manière, c'était pour reprendre et continuer ce que j'ai fait The Last JediC'était vraiment le même processus de réflexion. Parce que la trilogie suite a le même look rétro que nous avons commencé La Force s'éveille et c'était essentiellement continuer. Étant dans les deux films précédents, il faisait juste plus. Ce n'était donc pas une décision consciente de concevoir l'esthétique du film, elle était déjà là, je continuais juste.

Comment équilibrez-vous la vision de différents administrateurs comme Rian Johnson et J.J. Abrams pour que vous vous sentiez cohérent avec l'univers de Star Wars?

NS: Je pense que chaque réalisateur apporte un angle au film. Une partie très importante de mon travail dans la production et les artistes conceptuels qui travaillent avec moi essaient de rencontrer la personne créative qui est le réalisateur et la façon dont ils voient Star wars, car c'est finalement ce qui va nous aider à créer leur monde. Et en même temps, nous les guidons sur la base de notre expérience précédente. La première fois que nous avons travaillé avec J.J. nous apprenions tous beaucoup, nous essayions tous de trouver le monde de Star wars. Puis vint Rogue one et évidemment je travaille avec Rian Johnson. Nous sommes devenus plus compétents et confiants d'avoir compris ce Star wars c'était le Star wars de George Lucas, et nous avons pu répondre spécifiquement à l'ambition de chaque réalisateur. L'objectif à chaque fois est d'être responsable, de donner au réalisateur autant que possible et de réaliser sa vision.

KJ: C'est intéressant, car évidemment dans La Force s'éveille, J.J. Il était essentiel de faire ressembler la trilogie de la suite. Mais en travaillant avec lui à ce moment-là, puis dans l'épisode IX, j'ai évidemment travaillé en étroite collaboration avec J.J. dans toutes les conceptions et la façon dont les espaces se sentent, mais en termes de détails de ce que c'est Star wars, c'est mon domaine expertise et J.J. Il était content que je l'ai développé dans les décors. Évidemment, J.J. Je me suis impliqué et je suis allé sur les décors et j'ai vu les dessins, mais en réalité mes discussions conceptuelles avec J.J. Ils étaient sur la façon dont nous voulions que les lieux se rendent dans chaque espace, pour refléter le voyage des personnages. Donc, au lieu de quelque chose de spécifique à Star warsIl s'agissait davantage de la façon dont chaque couleur spécifique devrait être, ou du thème de chaque pièce, espace, bâtiment ou navire.

Kevin, ce qui était différent de travailler avec J.J. Abrams et avec Rian Johnson? Comment comparez-vous les deux styles de réalisation?

KJ: Deux personnes très différentes avec deux styles très différents, mais les deux ont exactement la même passion. Les deux sont de grands fans de Star Wars. Je vous aime tous les deux pour des raisons complètement différentes. Deux des cinéastes les plus intelligents et passionnés avec qui j'ai travaillé. Je travaillerais à nouveau avec l'un ou l'autre sans y penser. Je ne peux pas en dire assez sur sa passion pour le cinéma et pour Star wars. Fondamentalement, toutes les personnes qui travaillent sur ces films sont fans de Star wars, mais surtout J.J. et surtout Rian. Travailler avec J.J. C'est… encore une fois, cela fait de la production un endroit génial où travailler. Il est l'une des personnes les plus créatives que j'ai jamais rencontrées.

Voir les commentaires